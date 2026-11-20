Ngày 20/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Ngô Thành Công (SN 1977, trú tại số 14, ngách 2, ngõ 80 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ngô Thành Công đưa ra thông tin gian dối về các gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, quảng cáo có mức lãi suất cao nhằm dụ dỗ khách hàng tham gia và chuyển tiền.

Công an tìm bị hại liên quan đến Ngô Thành Công

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công không nộp về công ty mà chiếm đoạt để đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối tượng còn sử dụng tiền của khách hàng sau để trả cho khách hàng trước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại trong vụ án chủ động đến trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Địa điểm tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 2 phố Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc nhân dân có thể liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0983.583.686 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.