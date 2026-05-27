Xử lý 116 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Qua đó, khởi tố 03 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 09 vụ với số tiền phạt là 68,5 triệu đồng; các trường hợp còn lại chỉ nhắc nhở, buộc người vi phạm ký cam kết không tái phạm.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí về tình hình vi phạm, đăng tin xấu, độc trên không gian mạng

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đa số các trường hợp vi phạm về việc đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc là do thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật, chỉ thấy những thông tin có sức thu hút thì tham gia chia sẻ, chưa nhận thức và xác định được đâu là tin giả, đâu là tin thật.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc, tin giả trên không gian mạng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, có ý đồ xấu.

Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin xấu độc, chỉ tiếp nhận và chia sẻ những thông tin có nguồn gốc rõ ràng, chính thống từ các cơ quan Nhà nước; không like, share, hoặc bình luận đồng thuận với các bài viết có nội dung xấu độc, giật gân, nói xấu hoặc bôi nhọ tổ chức, cá nhân.

Việc tương tác, lan truyền thông tin sai sự thật, tin xấu độc sẽ bị cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm (xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự) tùy theo mức độ vi phạm.