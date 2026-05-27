Cải chính

Xử lý 116 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thứ Tư, 09:45, 27/05/2026
VOV.VN - Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, tình trạng đăng tải, chia sẻ, bình luận trên không gian mạng những thông tin không đúng sự thật, thông tin tiêu cực, thiếu kiểm chứng gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân có chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Qua đó, khởi tố 03 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 09 vụ với số tiền phạt là 68,5 triệu đồng; các trường hợp còn lại chỉ nhắc nhở, buộc người vi phạm ký cam kết không tái phạm.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí về tình hình vi phạm, đăng tin xấu, độc trên không gian mạng

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đa số các trường hợp vi phạm về việc đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc là do thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật, chỉ thấy những thông tin có sức thu hút thì tham gia chia sẻ, chưa nhận thức và xác định được đâu là tin giả, đâu là tin thật. 

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc, tin giả trên không gian mạng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, có ý đồ xấu.

Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin xấu độc, chỉ tiếp nhận và chia sẻ những thông tin có nguồn gốc rõ ràng, chính thống từ các cơ quan Nhà nước; không like, share, hoặc bình luận đồng thuận với các bài viết có nội dung xấu độc, giật gân, nói xấu  hoặc bôi nhọ tổ chức, cá nhân. 

Việc tương tác, lan truyền thông tin sai sự thật, tin xấu độc  sẽ bị cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm (xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự) tùy theo mức độ vi phạm.

Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đang khiến thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và công tác tư tưởng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: thông tin xấu độc Đồng Tháp không gian mạng
Đem tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp
VOV.VN - Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

