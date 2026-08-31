Xử lý nam thanh niên điều khiển flycam trong khu vực cấm bay của sân bay Nội Bài

Thời gian qua, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV/Drone/Flycam 360 độ, có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 10 km, hoạt động liên tục 24/7, cả ngày và đêm, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Nội Bài.

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan và tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hồi 8h30' ngày 30/8, qua hệ thống giám sát, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã phát hiện một vật thể bay không người lái đang hoạt động ở độ cao 92 m tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội, cách Cảng HKQT Nội Bài khoảng 4,5 km.

Xác định vật thể bay trên xuất hiện trong khu vực cấm bay, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh, ngăn chặn.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện Lê Quý H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển 1 flycam DJI Mini 4 Pro để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại khu công nghiệp Quang Minh.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.