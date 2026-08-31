Công an triệu tập nhóm "hotgirl" hành hung tài xế taxi ở Móng Cái

Cụ thể, sáng 30/8, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1972, trú khu phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về việc con trai ruột của ông là anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1998, làm nghề lái taxi) bị một tốp khách gồm 1 nam, 3 nữ đánh gây thương tích. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Móng Cái 1 đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Nhóm khách hành hung tài xế Đ. ngay trên xe.

Kết quả điều tra, bước đầu Công an phường Móng Cái 1 xác định có 7 người liên quan vụ việc, bao gồm: Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Hà Ngọc Ly (SN 1991), Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995), Lê Trung Kiên (SN 1994), Đặng Ngọc Loan (SN 1995) và Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006). Cơ quan công an đã triệu tập 7 người này để làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 2h20' ngày 30/8, anh Đ. đỗ xe trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón khách thì 4 người gồm 1 nam và 3 nữ lên xe ngồi. Trong đó có 2 người phụ nữ lên ghế phụ trước của xe để ngồi, nhóm khách đều có biểu hiện say xỉn.

Khi Đ. cho xe di chuyển thì nhóm này yêu cầu Đ. quay xe lại đón thêm bạn của họ nhưng tài xế cho biết xe chỉ chở được 4 khách, không chở thêm được nữa.

Sau đó, nhóm khách trên xe chửi bới và dùng tay đánh vào mặt, vùng đầu của Đ. Do hoảng sợ nên Đ. mở cửa xe chạy về hướng quán Lin Lounge 79. Nhóm khách này xuống xe rồi cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay chân, giày dép, điếu cày đánh nhiều phát vào người Đ. khiến nam tài xế gục xuống đường.

Sau đó, Đ. chạy vào trốn trong một phòng hát của quán Lin Lounge 79 rồi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.