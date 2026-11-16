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Xử lý người đàn ông đập phá xe ô tô sau mâu thuẫn giao thông

Thứ Hai, 15:55, 16/11/2026
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Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh cho biết đã xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông đập phá xe ô tô sau mâu thuẫn giao thông xảy ra trên địa bàn phường...

Theo đó, vào tối ngày 15/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện một đoạn clip đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi la lối, chửi bới và đập phá kính xe ô tô.

Qua xác minh, Công an phường Dĩ An xác định vụ việc xảy ra tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An.

 

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, Võ Minh Tâm (SN 1997, quê TP Cần Thơ, hiện trú tại phường Dĩ An) có uống rượu bia tại nhà một người bạn. Khoảng 17h20, khi đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm nhìn thấy vợ điều khiển xe mô tô chở con trai rẽ vào hẻm 434 Nguyễn Tri Phương để đón mình.

Cùng thời điểm, anh Trịnh Duy Thực (SN 1983, trú tại phường Dĩ An) điều khiển ô tô biển số 50H-699.67 rẽ trái vào con hẻm trên. Cho rằng xe ô tô của anh Thực va quẹt với xe mô tô của vợ mình, Tâm bực tức, dùng điện thoại ném vào kính chắn gió phía trước ô tô, đồng thời lớn tiếng chửi bới, yêu cầu anh Thực xuống xe.

xu ly nguoi dan ong dap pha xe o to sau mau thuan giao thong hinh anh 1

Mặc dù anh Thực vẫn ngồi bên trong và giải thích, Tâm tiếp tục có hành vi kéo người qua cửa xe. Khi anh Thực kéo kính cửa bên trái lên, Tâm dùng hai tay bẻ gãy kính cửa xe, sau đó tiếp tục chửi bới, kéo tay nắm cửa khiến bộ phận này bị bung, hư hỏng.

Mặc dù được vợ và những người xung quanh can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự tại khu vực, thu hút nhiều người hiếu kỳ và phương tiện dừng lại theo dõi, ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

xu ly nguoi dan ong dap pha xe o to sau mau thuan giao thong hinh anh 2

Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Dĩ An đã khẩn trương truy xét, mời Võ Minh Tâm về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện Công an Phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật về các hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo Phú Lữ/Công an nhân dân
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