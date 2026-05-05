Xử phạt tài xế điều khiển xe tải lưu thông ngược chiều

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một đoạn video do người dân đăng tải, được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô, ghi nhận hình ảnh xe tải mang biển số 63H-025.XX có hành vi đi ngược chiều vào lúc 15h ngày 28/4 tại Km1957 quốc lộ 1, thuộc ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi phát hiện đoạn video, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh và xác định được người lái xe tải là ông T, nên mời đến làm việc.

Cảnh sát giao thông lập hồ sơ xử lý tài xế vi phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và xử phạt theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh, video ghi nhận các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông gửi về Phòng Cảnh sát giao thông để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.