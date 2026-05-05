Xử phạt tài xế điều khiển xe tải lưu thông ngược chiều

Thứ Ba, 14:42, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thành T (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi "Chạy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều".

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một đoạn video do người dân đăng tải, được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô, ghi nhận hình ảnh xe tải mang biển số 63H-025.XX có hành vi đi ngược chiều vào lúc 15h ngày 28/4 tại Km1957 quốc lộ 1, thuộc ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi phát hiện đoạn video, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh và xác định được người lái xe tải là ông T, nên mời đến làm việc.

xu phat tai xe dieu khien xe tai luu thong nguoc chieu hinh anh 1
Cảnh sát giao thông lập hồ sơ xử lý tài xế vi phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và xử phạt theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh, video ghi nhận các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông gửi về Phòng Cảnh sát giao thông để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt hành chính giấy phép lái xe biển cấm đi ngược chiều
Tin liên quan

Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng.

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng.

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

VOV.VN - Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân trên mạng xã hội.

VOV.VN - Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Camera AI: Xử phạt thế nào khi “tình ngay lý gian”?

VOV.VN - Từ cuối năm 2025, Cục CSGT và Công an một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM đã lắp đặt, sử dụng hệ thống camera AI vào quản lý giám sát và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và đem lại hiệu quả rất tích cực.

