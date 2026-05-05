Xử phạt trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng ở Đồng Nai

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai phát hiện tài khoản Facebook “P.K” đăng tải bình luận nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang Facebook “Xuân Lộc ơi”.

Làm việc với cơ quan công an, ông K. công nhận hành vi vi phạm của mình

Cụ thể, khi địa danh Xuân Lộc thay đổi danh xưng hành chính lên phường và Đồng Nai lên thành phố thì tài khoản Facebook này đăng tải bình luận mang suy nghĩ phiến diện, tiêu cực và sai sự thật.

Qua xác minh, Công an phường Xuân Lộc đã tiến hành mời ông P.X.K, thường trú tại Thọ Hoà, phường Xuân Lộc, Đồng Nai là chủ tải khoản Facebook “P.K” lên để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an ông K. đã thừa nhận hành vi của mình là sai phạm khi đăng tải bình luận mang suy nghĩ phiến diện, tiêu cực, không có bằng chứng xác thực.

Công an phường Xuân Lộc đã củng cố hồ sơ, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền 7.500.000 đồng) đối với ông K. theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.

Công an khuyến cáo, mọi hành vi cố tình giả mạo, xuyên tạc, phát tán thông tin giả mạo có thể bị xử phạt

Qua sự việc trên, Công an phường Xuân Lộc đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; cũng như không đăng tải, lan truyền hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, tiêu cực.

Mọi hành vi cố tình tạo dựng, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.