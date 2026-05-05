Va chạm xe đầu kéo trên cao tốc ở Đồng Nai, tài xế xe khách tử vong

Thứ Ba, 15:20, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt trong xe, tài xế tử vong.

Khoảng 2 giờ sáng 5/5, một vụ va chạm giữa ô tô khách và xe đầu kéo đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc ô tô khách bị vỡ nát.

va cham xe dau keo tren cao toc o Dong nai, tai xe xe khach tu vong hinh anh 1
Sau cú tông mạnh phần đầu xe khách bị biến dạng, phần kính bị vỡ (Ảnh: CTV)

Cụ thể, cả xe khách và xe đầu kéo đều đang hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, đến đoạn cao tốc thuộc địa phận phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai thì xe khách tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo. Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều hành khách và tài xế xe khách bị mắc kẹt trong xe.

Ngay khi nhận thông tin, Đội Cứu nạn khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu 21 người ra khỏi xe khách. Một số người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách bị thương nặng và đã tử vong. 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Giáo dục