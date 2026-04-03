VOV.VN - "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách, thể hiện niềm vui vỡ òa, tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát do NSƯT Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện.
VOV.VN - Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (thơ Phạm Tiến Duật, nhạc Hoàng Hiệp) là bài ca bất hủ về tình yêu lãng mạn hòa quyện cùng lý tưởng anh hùng của người lính thời kháng chiến chống Mỹ. Bài hát do ca sĩ Huy Túc - Ngọc Bé thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Đường bốn mùa xuân" là ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác năm 1975, ca ngợi đất nước thống nhất, hòa bình và niềm vui của nhân dân trong thời đại mới. Bài hát do ca sĩ Thúy Hà - Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Mùa xuân trên quê hương" của nhạc sĩ Hoài Mai, ra đời sau năm 1975, ca ngợi niềm vui thống nhất đất nước, vẻ đẹp của mùa xuân trên quê hương Việt Nam và khát vọng dựng xây tương lai tươi sáng. Bài hát do ca sĩ Phương Nhung - Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.