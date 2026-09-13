“Hương nắng đồi cam” - Giấc mơ xanh trên miền đất khát

Truyện ngắn: "Màu hoa đỏ"

VOV.VN - Chiến tranh qua đi, có khi nào chúng ta lắng lại để tự hỏi: giá thực sự của hai chữ hòa bình đắt đến nhường nào? Hơn một triệu liệt sĩ nằm lại qua các thời kỳ, những người lính ngã xuống khi tuổi đời vừa mười tám đôi mươi, hay nỗi đau âm thầm suốt một đời người của những người mẹ Việt Nam anh hùng...