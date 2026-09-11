Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

VOV.VN - Mới đây, Tổng đài quốc gia 117 đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ 24/7 dành cho người bị bạo lực gia đình.
VOV.VN - Bạo lực gia đình có thể vẫn hiện diện ở nhiều nơi, đôi khi bắt đầu từ những hành vi tưởng như rất nhỏ và diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.
VOV.VN - Tổng đài 117 chính thức hoạt động 24/7, tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình và kết nối người bị bạo lực với dịch vụ hỗ trợ.
VOV.VN - “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm, vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm. Nơi đáng lẽ là điểm tựa, lại trở thành nơi chất chứa tổn thương.