Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

Đừng để bạo lực gia đình trở thành chuyện riêng

VOV.VN - “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm, vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm. Nơi đáng lẽ là điểm tựa, lại trở thành nơi chất chứa tổn thương.