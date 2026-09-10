Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi

Đồng Tháp cảnh báo mực nước lên nhanh theo lũ thượng nguồn

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, mực nước tại các khu vực trong tỉnh ít biến đổi và xuống chậm. Mực nước khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2025; riêng khu vực cuối nguồn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,3 - 0,5 m.