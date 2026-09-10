Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi

VOV.VN - Sau những ngày lênh đênh trên biển, từng đoàn tàu lần lượt trở về Cảng cá Mỹ Tho (phường Mỹ Tho) và Cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận) tỉnh Đồng Tháp. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau chuyển cá, tiếng cân hàng, bốc xếp… tạo nên không khí nhộn nhịp ở các cảng cá.
VOV.VN - Chiều nay (9/9), Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định công nhận thêm 15 đơn vị cấp xã là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
VOV.VN - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng, Đồng Tháp yêu cầu các xã, phường tiêm vaccine cho ít nhất 80% đàn chó, mèo trước ngày 15/11. Từ đầu năm, tỉnh ghi nhận 10 ổ dịch dại và 2 người tử vong.
VOV.VN - Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.
VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, mực nước tại các khu vực trong tỉnh ít biến đổi và xuống chậm. Mực nước khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2025; riêng khu vực cuối nguồn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,3 - 0,5 m.