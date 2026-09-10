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Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Thứ Năm, 10:15, 10/09/2026

Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi

VOV.VN - Sau những ngày lênh đênh trên biển, từng đoàn tàu lần lượt trở về Cảng cá Mỹ Tho (phường Mỹ Tho) và Cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận) tỉnh Đồng Tháp. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau chuyển cá, tiếng cân hàng, bốc xếp… tạo nên không khí nhộn nhịp ở các cảng cá.

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Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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