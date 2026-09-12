Thứ Bảy, 06:00, 12/09/2026

Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?

VOV.VN - Một đứa trẻ có thể chỉ cần vài cú chạm màn hình để bước vào một thế giới mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Và bây giờ, một câu hỏi đang được đặt ra: Có nên dựng thêm những “hàng rào” để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?