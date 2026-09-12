Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?

VOV.VN - Một đứa trẻ có thể chỉ cần vài cú chạm màn hình để bước vào một thế giới mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Và bây giờ, một câu hỏi đang được đặt ra: Có nên dựng thêm những “hàng rào” để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
VOV.VN - Thuật toán liên tục đề xuất video ngắn xấu độc có thể khiến người trẻ sa đà, hình thành thói quen lướt mạng và tiếp xúc ngày càng nhiều nội dung gây sốc.
Sau giờ học, nam sinh Hà Nội đắm chìm trong những video ngắn trên mạng xã hội. Cậu bé cầm điện thoại kè kè bên mình, từ nhà tới trường, xem cả ngày lẫn đêm.
VOV.VN - Suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát hành vi trong cuộc sống là hệ quả của thời đại bùng nổ video ngắn - một trong những “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người trẻ.