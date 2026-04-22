Truyện ngắn: "Cái thương nhường cái giận" - Phan Đức Lộc

VOV.VN - Truyện ngắn "Cái thương nhường cái giận" kể về cơn sóng gió tuổi già của vợ chồng bà Hiêng và lão Nọi. Chỉ vì một phút ghen tuông cùng sự xuất hiện của kỷ vật xưa cũ, bà Hiêng đã dứt áo ra đi sau gần nửa thế kỷ gắn bó. Nhưng, đằng sau những hờn giận ấy lại là sự hy sinh thầm lặng và lòng thủy chung son sắt,
VOV.VN - Truyện ngắn "Pây-lin Kim Cương" trích từ Tuyển tập Thu Bồn (NXB Văn học, 2023), tác phẩm đưa chúng ta trở lại vùng núi Pây-lin hiểm trở. Dưới ách thống trị tàn bạo của Khmer Đỏ, gia đình cậu bé Vandy bị vắt kiệt sức lao động trong những hầm sâu đầy chết chóc.
VOV.VN - Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, do tính cách, do tâm lý, hoàn cảnh với những chuyển biến khôn lường, đôi khi khúc mắc ứng xử trong mối quan hệ mẹ - con lại gây ra những mâu thuẫn không dễ gì tháo gỡ.
VOV.VN - Trong làng nhiếp ảnh và báo chí, Phạm Công Thắng là cái tên gắn liền với sự tận tụy và lòng say mê những giá trị xưa cũ. Ông không chỉ chụp lại khoảnh khắc hiện tại mà còn là người đi "gọi ký ức" qua những chiếc máy ảnh đã nhuốm màu thời gian. Truyện ngắn “Linh hồn ký ức” chính là kết tinh từ những rung cảm đó