Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?
VOV.VN - Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh, đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại nhóm trẻ Hoa Sen thuộc Tổ 12, khu phố 27, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.
VOV.VN - Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, cao gấp nhiều lần so với các quốc gia khác trong khu vực. Dưới góc độ chính sách công và kinh tế học, mỗi ca đuối nước còn gây ra những hệ luỵ kinh tế đối với gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.