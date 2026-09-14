Truyện ngắn: "Ngôi nhà xưa bên suối" (Phần 1)

VOV.VN - "Ngôi nhà xưa bên suối" là truyện ngắn nổi tiếng được chọn làm tên chung cho tập truyện từng giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008 và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2009.
VOV.VN - “Tiếng đêm” - Một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thế Hùng như một bản hợp âm buồn của bóng tối xứ rừng ruộng bao trùm thân phận cuộc đời thẳm sâu đau khổ và lãng quên.
VOV.VN - Truyện ngắn "Hư phù" của cây bút trẻ Phạm Giai Quỳnh đưa người đọc ngược dòng thời gian trở về một góc Hà Nội xưa cũ. Với lối viết giàu sức gợi, Phạm Giai Quỳnh không cố tình đẩy câu chuyện lên những cao trào kịch tính, mà chọn cách đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật.
VOV.VN - Tác phẩm xoay quanh một họa sĩ đắm chìm trong lý tưởng nghệ thuật, bỗng bừng tỉnh khi chạm lại ký ức về một người từng qua đời mình như bóng mây, để từ đó tìm lại những rung động đích thực với cuộc đời và sáng tạo.
VOV.VN - Chiến tranh qua đi, có khi nào chúng ta lắng lại để tự hỏi: giá thực sự của hai chữ hòa bình đắt đến nhường nào? Hơn một triệu liệt sĩ nằm lại qua các thời kỳ, những người lính ngã xuống khi tuổi đời vừa mười tám đôi mươi, hay nỗi đau âm thầm suốt một đời người của những người mẹ Việt Nam anh hùng...