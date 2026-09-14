English
/ ĐỌC TRUYỆN ĐÊM KHUYA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyện ngắn: "Ngôi nhà xưa bên suối" (Phần 1)
Thứ Hai, 21:00, 14/09/2026

Truyện ngắn: "Ngôi nhà xưa bên suối" (Phần 1)

VOV.VN - "Ngôi nhà xưa bên suối" là truyện ngắn nổi tiếng được chọn làm tên chung cho tập truyện từng giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008 và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2009.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV3
Podcast liên quan
Truyện ngắn "Tiếng đêm"
Truyện ngắn "Tiếng đêm"

VOV.VN - “Tiếng đêm” - Một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thế Hùng như một bản hợp âm buồn của bóng tối xứ rừng ruộng bao trùm thân phận cuộc đời thẳm sâu đau khổ và lãng quên.

Truyện ngắn "Hư phù"
Truyện ngắn "Hư phù"

VOV.VN - Truyện ngắn "Hư phù" của cây bút trẻ Phạm Giai Quỳnh đưa người đọc ngược dòng thời gian trở về một góc Hà Nội xưa cũ. Với lối viết giàu sức gợi, Phạm Giai Quỳnh không cố tình đẩy câu chuyện lên những cao trào kịch tính, mà chọn cách đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật.

Truyện ngắn "Bức vẽ chân dung"
Truyện ngắn "Bức vẽ chân dung"

VOV.VN - Tác phẩm xoay quanh một họa sĩ đắm chìm trong lý tưởng nghệ thuật, bỗng bừng tỉnh khi chạm lại ký ức về một người từng qua đời mình như bóng mây, để từ đó tìm lại những rung động đích thực với cuộc đời và sáng tạo.

Truyện ngắn: "Màu hoa đỏ"
Truyện ngắn: "Màu hoa đỏ"

VOV.VN - Chiến tranh qua đi, có khi nào chúng ta lắng lại để tự hỏi: giá thực sự của hai chữ hòa bình đắt đến nhường nào? Hơn một triệu liệt sĩ nằm lại qua các thời kỳ, những người lính ngã xuống khi tuổi đời vừa mười tám đôi mươi, hay nỗi đau âm thầm suốt một đời người của những người mẹ Việt Nam anh hùng...

Nghe nhiều

Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?