VOV.VN - "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" do nhạc sĩ Trần Chung sáng tác năm 1976, là ca khúc nổi tiếng ca ngợi cảnh sắc xuân tươi đẹp, tình yêu cuộc sống và không khí hân hoan đón chào mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Lá cờ Đảng" là sáng tác của nhạc sĩ Văn An, ra đời năm 1975, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn, sự tin yêu và trung thành tuyệt đối của quân và dân ta đối với Đảng. Bài hát do NSƯT Hữu Nội thể hiện cùng dàn hợp xướng, đã được phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam...
VOV.VN - Bài hát "Mùa xuân gọi" của nhạc sĩ Trần Tiến là một khúc ca tươi vui, mộc mạc nói về vẻ đẹp tràn đầy sức sống của mùa xuân và tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Bài hát do ca sĩ Diệu Linh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Mùa xuân làng lúa làng hoa" là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Khuê, sáng tác năm 1981, ngợi ca vẻ đẹp bình yên, trù phú của nông thôn ven hồ Tây (Hà Nội) vào xuân. Bài hát do NSND Thanh Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.