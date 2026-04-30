Ngày 30/4, nghĩ về tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt

VOV.VN - Có những giá trị bền bỉ chảy qua nhiều thế hệ, trở thành cách nghĩ, cách sống của một dân tộc. Tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt là mạch nguồn như thế, đang được tiếp nối, chuyển hóa thành năng lực của mỗi cá nhân trên hành trình hội nhập.
VOV.VN - Tinh thần “thần tốc” của Đại thắng mùa Xuân 1975 đang được vận dụng mạnh mẽ vào cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ kỳ vọng tạo đột phá, rút ngắn thủ tục, giảm chi phí, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
VOV.VN - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của liên minh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia.
VOV.VN - Ngày 28/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.