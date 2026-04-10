VOV.VN - "Một mùa xuân nho nhỏ" của (thơ: Thanh Hải; nhạc: Trần Hoàn) là bài hát trữ tình sâu lắng, thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước tha thiết và khát vọng dâng hiến chân thành. Bài hát do NSƯT Kim Phúc thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tôi là người thợ lò" của nhạc sĩ Hoàng Vân (sáng tác năm 1964) là bản trường ca ngợi ca tinh thần lao động hăng say, kiên cường và lòng tự hào của công nhân mỏ than. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Mùa xuân trên quê hương" của nhạc sĩ Hoài Mai, ra đời sau năm 1975, ca ngợi niềm vui thống nhất đất nước, vẻ đẹp của mùa xuân trên quê hương Việt Nam và khát vọng dựng xây tương lai tươi sáng. Bài hát do ca sĩ Phương Nhung - Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tình ca đất nước" của nhạc sĩ Phan Nhân (sáng tác năm 1975) là ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.