Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Khắc phục tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng như thế nào?

VOV.VN - Dự kiến tối 15/12, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ nhận 490.000 liều vaccine 5 trong 1 do Chính phủ Australia viện trợ để phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng trong tháng 12/2023.