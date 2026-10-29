Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Duy trì và phát triển Chương trình tiêm chủng mở rộng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
VOV.VN - Ngay khi Bộ Tài chính và Bộ Y tế phê duyệt giá 10 loại vaccine sản xuất trong nước, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 10 loại vaccine từ các nhà sản xuất trong nước.
VOV.VN - Dự kiến, tháng 6/2024, vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.
VOV.VN - Dự kiến tối 15/12, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ nhận 490.000 liều vaccine 5 trong 1 do Chính phủ Australia viện trợ để phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng trong tháng 12/2023.