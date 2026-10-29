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Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Thứ Năm, 08:57, 29/10/2026

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Duy trì và phát triển Chương trình tiêm chủng mở rộng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

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Ánh Tuyết/VOV2
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