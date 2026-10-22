Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1

VOV.VN - Honda Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đưa chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cán mốc gần 14 triệu chiếc trên toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng giúp hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ những năm tháng đầu đời.
VOV.VN - Nhằm nâng cao văn hóa giao thông an toàn và văn minh, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức thiết thực cho hơn 20 triệu học sinh trên toàn quốc.
VOV.VN - Cập nhật cho năm 2026, Honda Việt Nam đã giới thiệu 5 mẫu xe mô tô phân khối lớn mới gồm: CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên các mẫu mô tô này nằm ở hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch.
VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
VOV.VN - Với việc trao tặng thêm 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong năm học 2026 – 2027, Honda Việt Nam đã nâng tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng cho trẻ em lên tới gần 14 triệu chiếc kể từ năm 2018, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở học sinh lên 89%.
VOV.VN - Nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ khi bước vào lớp 1, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông.