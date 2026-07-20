19 quốc gia tham gia tập trận Pitch Black tại Australia

Tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, hơn 100 máy bay cùng với 2.500 nhân sự đến từ 19 quốc gia trên thế giới đang có mặt tại khu vực Top End để cùng với Australia tham gia cuộc tập trận không quân Pitch Black 2026.

Máy bay MV-22 Osprey của Mỹ tham gia tập trận Pitch Black 2024. Nguồn: ADF

Trong số các quốc gia được mời tham gia cuộc tập trận Pitch Black lần này có nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có 3 quốc gia ở Thái Bình Dương gồm New Zealand, Fiji và Papua New Guinea, một số quốc gia Châu Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc cùng với 3 đối tác quan trọng hàng đầu của Australia là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia Châu Âu như Đức, Pháp.

Ông Matthew McCormack, Chuẩn tướng Không quân của Australia và là người chỉ huy cuộc tập trận Pitch Black năm nay cho biết, trong thời gian tập trận, không quân Australia sẽ cùng với không quân các nước lập kế hoạch và chiến đấu dựa trên các tình huống giả định đầy thử thách và cường độ cao để qua đó nâng cao năng lực tác chiến, củng cố mối quan hệ liên minh và khả năng ứng phó với các tình huống.

Chuẩn tướng McCormack khẳng định, cuộc tập trận Pitch Black năm nay sẽ xây dựng môi trường thực tế đầy thử thách để các lực lượng tham gia có thể phát triển các kỹ năng, chiến thuật và xây dựng mối quan hệ cần thiết để hoạt động hiệu quả hơn trong các chiến trường phức tạp và đầy tranh chấp.

Chuẩn tướng McCormack cũng cho hay sự tham gia của 19 quốc gia cùng với Australia trong cuộc tập trận Pitch Black năm nay sẽ giúp các nước hiểu rõ hơn về sự vận hành của lực lượng không quân các quốc gia khác, giúp các nước có thể phối hợp tốt trong thời bình và khi cần thiết có thể phối hợp hiệu quả trong chiến đấu.

Pitch Black là cuộc tập trận không quân quy mô lớn được tổ chức tại Darwin, Vùng lãnh thổ Bắc Australia từ năm 1983. Cuộc tập trận năm nay sẽ lần đầu tiên có sự tham gia của máy bay chiến đấu F35 của Nhật Bản, máy bay T-50I của Indonesia cũng như binh sĩ từ Phần Lan và Thụy Điển.

Cuộc tập trận Pitch Black 2026 sẽ diễn ra trong 3 tuần, từ hôm nay (20/7) đến ngày 7/8.