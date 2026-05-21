43 quân nhân Việt Nam tham gia Diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ

Lễ khai mạc Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình "Đối tác Quân đội khu vực vì Phát triển và Đổi mới tại khu vực Ấn Độ Dương lần thứ nhất" (PRAGATI-I) do Lục quân Ấn Độ chủ trì, được tổ chức vào sáng 20/5/2026 tại Trung tâm huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Sunil Sheoran, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bộ binh, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ nhiệt liệt chào mừng các đoàn tham gia và nhấn mạnh Diễn tập PRAGATI-I là sáng kiến hợp tác quân sự đa phương lần đầu tiên do Lục quân Ấn Độ chủ trì tổ chức, nhằm xây dựng năng lực chung thông qua cơ chế chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng và tăng cường quan hệ quân sự, quốc phòng giữa các nước trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh chung.

Diễn tập PRAGATI-I có sự tham gia của 450 quân nhân đại diện cho 13 quốc gia gồm: Bhutan, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 đoàn với 43 quân nhân tham dự diễn tập: Đoàn quan sát diễn tập gồm 3 thành viên do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn trực tiếp tham gia diễn tập gồm 40 thành viên do Đại tá Lưu Đình Hiến, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Các đoàn tham gia Diễn tập PRAGATI-I dự lễ khai mạc

Với chủ đề "Các đơn vị hỗn hợp đa quốc gia (cấp trung đội) của quân đội khu vực triển khai hoạt động bình ổn ở địa hình bán sơn địa và rừng núi đối phó với các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp", Diễn tập PRAGATI-I diễn ra từ ngày 18/5-1/6/2026 tại Trung tâm Huấn luyện quan sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ với 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, huấn luyện lý thuyết tập trung vào các nội dung trọng tâm như chính sách bảo vệ lực lượng của Liên hợp quốc, thu thập và phân tích thông tin tình báo, tác chiến theo nhóm nhỏ và bảo vệ đoàn xe hộ tống.

Giai đoạn 2, huấn luyện thực hành kỹ năng chuyên sâu như thiết lập hàng rào kiểm soát, chống phục kích, kỹ thuật bắn súng trong các điều kiện và địa hình khác nhau, vượt chướng ngại vật, đổ bộ đường không và phát hiện, rà phá, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ.

Đoàn Việt Nam tham gia Diễn tập PRAGATI-I tại Ấn Độ

Giai đoạn 3, diễn tập tổng hợp thực địa theo kịch bản tình huống nhằm đánh giá năng lực triển khai tác chiến trong xử lý các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên lề diễn tập, còn có trưng bày vũ khí, trang bị của Lục quân Ấn Độ.

Việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập PRAGATI-I theo lời mời của Quân đội Ấn Độ là cơ hội để lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ và tăng cường tình hữu nghị giữa lực lượng của các quốc gia tham gia diễn tập.