43 quân nhân Việt Nam tham gia Diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ

Thứ Năm, 14:12, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình PRAGATI-I do Lục quân Ấn Độ chủ trì với sự tham gia của 450 quân nhân từ 13 quốc gia. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 đoàn với 43 quân nhân tham dự, góp phần nâng cao năng lực phối hợp đa quốc gia và tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Lễ khai mạc Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình "Đối tác Quân đội khu vực vì Phát triển và Đổi mới tại khu vực Ấn Độ Dương lần thứ nhất" (PRAGATI-I) do Lục quân Ấn Độ chủ trì, được tổ chức vào sáng 20/5/2026 tại Trung tâm huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya.

43 quan nhan viet nam tham gia dien tap da phuong pragati-i tai An Do hinh anh 1
Lễ khai mạc Diễn tập PRAGATI-I tại Trung tâm huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Sunil Sheoran, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bộ binh, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ nhiệt liệt chào mừng các đoàn tham gia và nhấn mạnh Diễn tập PRAGATI-I là sáng kiến hợp tác quân sự đa phương lần đầu tiên do Lục quân Ấn Độ chủ trì tổ chức, nhằm xây dựng năng lực chung thông qua cơ chế chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng và tăng cường quan hệ quân sự, quốc phòng giữa các nước trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh chung.

Diễn tập PRAGATI-I có sự tham gia của 450 quân nhân đại diện cho 13 quốc gia gồm: Bhutan, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 đoàn với 43 quân nhân tham dự diễn tập: Đoàn quan sát diễn tập gồm 3 thành viên do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn trực tiếp tham gia diễn tập gồm 40 thành viên do Đại tá Lưu Đình Hiến, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn.

43 quan nhan viet nam tham gia dien tap da phuong pragati-i tai An Do hinh anh 2
Các đoàn tham gia Diễn tập PRAGATI-I dự lễ khai mạc

Với chủ đề "Các đơn vị hỗn hợp đa quốc gia (cấp trung đội) của quân đội khu vực triển khai hoạt động bình ổn ở địa hình bán sơn địa và rừng núi đối phó với các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp", Diễn tập PRAGATI-I diễn ra từ ngày 18/5-1/6/2026 tại Trung tâm Huấn luyện quan sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ với 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1, huấn luyện lý thuyết tập trung vào các nội dung trọng tâm như chính sách bảo vệ lực lượng của Liên hợp quốc, thu thập và phân tích thông tin tình báo, tác chiến theo nhóm nhỏ và bảo vệ đoàn xe hộ tống.

Giai đoạn 2, huấn luyện thực hành kỹ năng chuyên sâu như thiết lập hàng rào kiểm soát, chống phục kích, kỹ thuật bắn súng trong các điều kiện và địa hình khác nhau, vượt chướng ngại vật, đổ bộ đường không và phát hiện, rà phá, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ.

43 quan nhan viet nam tham gia dien tap da phuong pragati-i tai An Do hinh anh 3
Đoàn Việt Nam tham gia Diễn tập PRAGATI-I tại Ấn Độ

Giai đoạn 3, diễn tập tổng hợp thực địa theo kịch bản tình huống nhằm đánh giá năng lực triển khai tác chiến trong xử lý các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên lề diễn tập, còn có trưng bày vũ khí, trang bị của Lục quân Ấn Độ.

Việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập PRAGATI-I theo lời mời của Quân đội Ấn Độ là cơ hội để lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ và tăng cường tình hữu nghị giữa lực lượng của các quốc gia tham gia diễn tập.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn luyện tập chống cướp biển trên vùng biển quốc tế

VOV.VN - Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ đi biển đường dài kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia, cán bộ, học viên và thủy thủ Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã tổ chức luyện tập nhiều nội dung sát thực tế, nổi bật là thực hành đi biển đường dài, chống cướp biển trên biển.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đạt nhiều kết quả thiết thực

VOV.VN - Sáng 19/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 19/5/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ

VOV.VN - Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

