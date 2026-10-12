Ai Cập và Pháp tập trận không quân chung

Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Pháp, bao gồm một loạt bài giảng nhằm chuẩn hóa các khái niệm, trau dồi kỹ năng và phối hợp quản lý các hoạt động chung, với nhiều chiến thuật tác chiến trên không khác nhau.

Ảnh minh họa: Máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Pháp. Ảnh: Reuters

Các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung, nhằm huấn luyện tấn công các mục tiêu thù địch và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu một cách hiệu quả và thành thạo.

Cuộc tập trận này, là một phần trong kế hoạch của lực lượng vũ trang Ai Cập, nhằm tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia đối tác.