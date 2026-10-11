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Indonesia và Ai Cập bàn giải pháp cho hòa bình Palestine

Chủ Nhật, 19:25, 11/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hôm nay (11/10) đã nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình ở Palestine và khu vực Trung Đông.

 

Trong một tuyên bố chung với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Cung điện Merdeka, Jakarta, ngày 11/10, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định, Indonesia cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine để tự quyết định vận mệnh của mình và sống trong hòa bình. Sự ủng hộ này được thể hiện thông qua cam kết của Indonesia tiếp tục đóng góp vào tiến trình hòa bình, đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời cho người dân Palestine.  

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Indonesia và Ai Cập tăng cường quan hệ đối tác chiến lược thông qua các thỏa thuận song phương mới. Ảnh: Truyền thông chính phủ

Tổng thống Prabowo nhấn mạnh: "Indonesia giữ quan điểm việc hiện thực hóa một nhà nước Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết và sống trong hòa bình của người dân Palestine".

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cũng nhất trí với quan điểm của ông Prabowo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia. 

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Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi trong cuộc họp báo. Ảnh: Truyền thông chính phủ

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tái khẳng định sự ủng hộ của Indonesia đối với nỗ lực của Ai Cập trong việc bảo đảm quyền sử dụng nước sông Nile. Tổng thống Prabowo khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo quyền tiếp cận tài nguyên nước cho mọi quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của sông Nile đối với cuộc sống của người dân Ai Cập, khẳng định quyền của Ai Cập đối với tài nguyên nước và bác bỏ bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho an ninh nguồn nước của Ai Cập.

Đây là chuyến thăm Jakarta đầu tiên của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sau 11 năm. Indonesia và Ai Cập ngày 11/10 cũng cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược thông qua việc mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, quốc phòng, hàng hải và giáo dục.

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Palestine lùi bầu cử lập pháp thêm một năm

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas quyết định lùi cuộc bầu cử lập pháp từ tháng 11/2026 sang tháng 11/2027, với lý do tình hình an ninh tại Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem chưa bảo đảm các điều kiện tổ chức bỏ phiếu tự do, công bằng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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