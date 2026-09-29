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Ai Cập đặt mục tiêu đạt 61,2% năng lượng tái tạo vào năm 2040

Thứ Ba, 06:54, 29/09/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập mới đây cho biết, Ai Cập có kế hoạch nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung điện lên 61,2% vào năm 2040 và hiện đại hóa lưới điện quốc gia.

Theo Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập Mahmoud Esmat, kế hoạch này sẽ nâng tổng công suất điện lắp đặt của Ai Cập lên 126,8 gigawatt (GW) vào năm 2040, bao gồm 40,5 GW từ năng lượng gió, 24,7 GW từ năng lượng mặt trời và 4,8 GW từ năng lượng hạt nhân.

Thủy điện sẽ đóng góp thêm 2,9 GW, trong khi các nhà máy nhiệt điện sẽ chiếm 49 GW.

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Ảnh minh họa: Reuters

Để quản lý sự biến động từ nguồn năng lượng tái tạo, Ai Cập đang bổ sung hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn vào lưới điện quốc gia, với 1,1 GWh công suất lưu trữ trong năm 2025-2026, trong tổng công suất dự kiến ​​đạt 14,32 GWh trong 3 năm tới.

Ai Cập cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Dabaa, nơi sẽ có 4 lò phản ứng thế hệ thứ ba với tổng công suất 4,8 GW. Nhiên liệu hạt nhân dự kiến ​​sẽ đến Ai Cập vào năm tới và việc vận hành thương mại sẽ được triển khai vào năm 2030.

Trong thập kỷ qua, Ai Cập đã mở rộng mạng lưới truyền tải điện, tăng chiều dài đường dây truyền tải từ 44.200 km lên 62.500 km, số lượng trạm biến áp đã tăng từ 626 lên 826 và công suất trạm biến áp từ 99.600 lên 240.000 megavolt-ampe.

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Kiều hối gửi về Ai Cập tăng kỷ lục

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Minh Ngô/VOV-Cairo
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