Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quyết định được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Mua sắm Quốc phòng do Bộ trưởng Rajnath Singh chủ trì. Các đề xuất mua sắm trang thiết bị dành cho cả lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân được chấp thuận về nguyên tắc, làm cơ sở triển khai các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp và ký kết hợp đồng trong thời gian tới.

Ấn Độ thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng hơn 22 tỷ USD. (Ảnh minh họa: X)

Đối với lực lượng Lục quân Ấn Độ, danh mục mua sắm gồm xe cơ động cao, pháo tự hành bánh xích, trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ, hệ thống phòng không tầm rất ngắn, thiết bị chống máy bay không người lái cùng các loại máy bay không người lái phục vụ trinh sát, giám sát và tấn công. Những trang thiết bị này nhằm tăng cường khả năng cơ động, hỏa lực, giám sát chiến trường và đối phó với các mối đe dọa trên không.

Đối với Hải quân, các đề xuất tập trung vào hệ thống mồi bẫy phòng vệ trước tên lửa chống hạm và những trang thiết bị được thiết kế, chế tạo trong nước, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và tác chiến trên biển. Trong khi đó, Không quân dự kiến được bổ sung trực thăng chuyên dụng, hệ thống phòng không, vũ khí và radar thời tiết cơ động, phục vụ hoạt động vận tải, giám sát thời tiết và tác chiến tại các khu vực tiền tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc ưu tiên mua sắm trang thiết bị sản xuất trong nước nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, phát triển công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, phù hợp với mục tiêu tự chủ quốc phòng của New Delhi. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh quyết định lần này mới là bước phê duyệt về nguyên tắc, chưa đồng nghĩa với việc các hợp đồng đã được ký kết. Số lượng trang thiết bị, chi phí cụ thể và tiến độ bàn giao sẽ được xác định trong các giai đoạn mua sắm tiếp theo.