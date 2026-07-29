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An Giang thành lập thêm đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 16:22, 29/07/2026
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VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã thành lập thêm một đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. 

Từ ngày 28/7, đội triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Rạch Giá.

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Đội lấy mẫu tiến hành thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định AND tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang (phường Rạch Giá).

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, trước khối lượng công việc rất lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập thêm một Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật.

Với quyết tâm cao nhất, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn do thời tiết và điều kiện thực tế để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/7 đến 20/8/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ rà soát hồ sơ, tập huấn quy trình, bố trí lực lượng đến bảo đảm phương tiện, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã thành lập thêm một đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cũng là một trong những nội dung trọng tâm được tỉnh An Giang triển khai hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu thập, cập nhật thông tin và lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN sẽ tạo nền tảng quan trọng để đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Đến ngày 29/7, toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ, thu được 986 mẫu ADN. Có 562 phần mộ chưa lấy được mẫu, trong đó 131 mộ không có hài cốt, 298 mộ không còn hài cốt, 121 trường hợp mẫu bị mủn, mục, vỡ vụn và 12 phần mộ có lẫn nhiều hài cốt.

Với việc tăng cường thêm lực lượng và tổ chức thực hiện đồng bộ tại các nghĩa trang, tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành kế hoạch lấy mẫu trong thời gian sớm nhất, từng bước trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, để sự hy sinh của các anh được ghi nhận trọn vẹn bằng chính tên tuổi và quê hương của mình.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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