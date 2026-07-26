Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Núi Voi ở An Giang

Bia tưởng niệm được xây dựng năm 2012 trên khu vực đỉnh Núi Voi, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trung đội thuộc Tiểu đoàn 7, Đoàn 61 (Sư đoàn 1 chủ lực Miền) trong trận chiến đấu trên mặt trận Vĩnh Trung, thuộc Chiến dịch ABC của lực lượng chủ lực Miền năm 1970. Đây là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm.

Xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, tháng 6/2026, công trình được khởi công cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Thất Sơn tài trợ và tổ chức thi công hoàn thiện phần nền móng trị giá 300 triệu đồng; phần kết cấu và mái công trình với kinh phí 312 triệu đồng được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà bia tưởng niệm đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.