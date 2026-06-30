Anh đầu tư gần 800 triệu USD phát triển phòng thí nghiệm công nghệ quốc phòng

Động thái này nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Truyền thông Anh cho biết, khoản đầu tư gần 800 triệu USD sẽ được dành cho Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, cơ quan nghiên cứu chủ lực của Bộ Quốc phòng Anh. Cơ sở mới được kỳ vọng sẽ thay thế những hạ tầng đã lỗi thời, tạo bệ phóng cho các nhà khoa học và kỹ sư phát triển các giải pháp công nghệ quân sự đột phá trong tương lai.

Việc xây dựng cơ sở nghiên cứu mới là một phần trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Anh, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu được đề ra trong Đánh giá Chiến lược Quốc phòng 2025. Ảnh: army-technology.

Theo chính phủ Anh, phòng thí nghiệm mới sẽ tập trung nghiên cứu nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược, bao gồm phòng chống các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng; công nghệ dưới nước; các hệ thống tự động và nhiều giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao năng lực tác chiến cũng như khả năng ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, khoản đầu tư thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại, bảo đảm London luôn đi trước các đối thủ một bước về mặt công nghệ. Bên cạnh việc tăng cường năng lực quốc phòng, dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Việc xây dựng cơ sở nghiên cứu mới là một phần trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Anh, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu được đề ra trong Đánh giá Chiến lược Quốc phòng 2025. Theo đó, London đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, hệ thống không người lái, cảm biến tiên tiến và năng lực xử lý dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động của quân đội.

Giới quan sát nhận định, bằng cách rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra chiến trường, dự án không chỉ giúp quân đội Anh nhanh chóng làm chủ các công nghệ đỉnh cao, mà còn tái khẳng định vị thế dẫn đầu của đảo quốc sương mù tại châu Âu về khoa học và công nghệ quốc phòng.