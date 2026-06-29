Anh-NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO



Ông Starmer nhấn mạnh các chủ đề nghị sự quan trọng bao gồm tình hình Iran, Eo biển Hormuz và cuộc xung đột tại Ukraine và khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lớn nhất thế giới: "Tôi muốn tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với NATO, và cam kết mở rộng hơn nữa các yếu tố NATO tại châu Âu – điều mà tôi biết là rất quan trọng cho tương lai của tổ chức, một liên minh quân sự thành công nhất mà thế giới từng biết".

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã dành những lời khen ngợi cho vai trò của Anh: "Tôi thực sự muốn cảm ơn ông, đặc biệt trong việc lãnh đạo 'Liên minh của những người thiện chí' cùng với Pháp, dẫn đầu Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine cùng với Đức, cũng như những nỗ lực đối với Liên minh Eo biển Hormuz với 40 quốc gia cùng làm việc vì nguyên tắc mở cửa các tuyến đường biển."

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 32 nhà lãnh đạo NATO cùng các đối tác từ vùng Vịnh và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ hội tụ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nội bộ NATO đang đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến vấn đề chia sẻ gánh nặng tài chính, chi tiêu quốc phòng và những yêu cầu từ Mỹ về sự tham gia chủ động hơn của các đồng minh. Cuộc hội đàm tại London lần này là bước đệm quan trọng để Anh và NATO thống nhất các ưu tiên chiến lược trước khi bước vào những phiên thảo luận cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ.