Anh hùng La Văn Cầu: Biểu tượng bất tử của Chiến thắng Đông Khê

Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước. Với quê hương Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, ông mãi mãi là người con ưu tú đã góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Chủ tịch UBND xã Đình Phong Đinh Mạnh Thắng bày tỏ: “Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu là người con của quê hương, khi mà biết tin thì chúng tôi cũng hết sức đau buồn vì đây là một trong số rất ít người còn lại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Xã chúng tôi sẽ cử đoàn đến viếng Anh hùng và cũng đang chờ thông tin từ Ban Lễ tang.”

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu.

Sinh năm 1932 trong một gia đình dân tộc Tày tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh (cũ), tỉnh Cao Bằng, La Văn Cầu tham gia quân đội từ năm 1948. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã trở thành một chiến sĩ dũng cảm, lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Đêm 17/9/1950, Tiểu đội phó La Văn Cầu được giao chỉ huy tổ bộc phá tiêu diệt lô cốt đầu cầu, vị trí phòng thủ kiên cố nhất của địch. Giữa làn hỏa lực dày đặc, hai đồng đội hy sinh, hai người khác bị thương nặng; bản thân ông cũng bị đạn bắn nát cánh tay phải. Khi nhận thấy cánh tay bị dập nát cản trở nhiệm vụ, ông đã yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.

Được băng bó sơ bộ, ông tiếp tục ôm khối bộc phá áp sát lô cốt. Khi quân địch đẩy khối bộc phá ra ngoài, ông dùng chân đẩy trở lại vào lỗ châu mai rồi giật nổ, phá hủy lô cốt, mở đường cho bộ đội ta tiến công, góp phần làm nên chiến thắng Đông Khê - trận mở màn thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng biểu dương La Văn Cầu là một trong những “lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công” và năm 1952, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, La Văn Cầu được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Dù mang trên mình thương tật của chiến tranh, Đại tá La Văn Cầu luôn giữ trọn phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Sau khi nghỉ hưu năm 1996, ông tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, sống giản dị và luôn tâm niệm cống hiến cho cộng đồng. Năm 2019, ông được thành phố Hà Nội vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.

Dịp Kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đông Khê – Chiến dịch Biên giới 1950, tháng 9/2025, đoàn công tác Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã Đông Khê, Đức Long, Đình Phong đã đến thăm và tặng quà tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu tại thủ đô Hà Nội.

Đoàn công tác Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã Đông Khê, Đức Long, Đình Phong thăm và tặng quà tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu.

Khi đó, nhắc về trận Đông Khê lịch sử, ông từng chia sẻ: “Bây giờ mà ngồi nhớ lại trận đánh Đông Khê lịch sử năm 1950, tôi cũng cảm thấy rằng rất tự hào khi Quân đội ta đã chiến đấu và chiến thắng, Chiến dịch Biên giới chúng ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Riêng tôi được góp một phần cánh tay phải vào chiến dịch đó cùng với đồng đội, chiến đấu và chiến thắng quân thù, góp phần giải phóng quê hương, đất nước. Đó là điều mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ và không bao giờ quên. Đó là trận đánh lịch sử, giá trị nhất trong đời người lính cầm súng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam anh hùng.”

Một người con ưu tú của quê hương Cao Bằng đã về với đất mẹ. Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu ra đi nhưng nhưng tinh thần quả cảm của ông sẽ sống mãi cùng lịch sử dân tộc. Hình ảnh người chiến sĩ không ngại ngần hy sinh một phần cơ thể để hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là di sản tinh thần quý báu mà Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.