Australia bắt đầu tăng hạn sử dụng cho tàu ngầm lớp Collins

Hôm 19/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thông báo, từ cuối tháng 5/2026, nước này sẽ bắt đầu các công việc để kéo dài tuổi thọ cho tàu ngầm HMAS Farncomb, tàu ngầm có tuổi đời nhiều nhất trong hạm đội gồm 6 tàu ngầm lớp Collins của Australia.

Tàu ngầm lớp Collins của Australia tại Khu phức hợp hàng hải Henderson, bang Tây Australia. Nguồn: ADF

Trong quá trình kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm HMAS Farncomb, các chuyên gia sẽ đánh giá chi tiết điều kiện kỹ thuật để sau đó xác định các công việc cần làm để nâng cấp tàu, trong đó có việc khôi phục lại các bộ phận cơ bản và nâng cấp các vũ khí cũng như hệ thống quan trọng để giảm các rủi ro về kỹ thuật và đảm bảo khả năng răn đe của tàu trong nhiều năm tới. Nếu quá trình này thành công thì tàu ngầm HMAS Farncomb có thể hoạt động tới cuối những năm 2040.

Bên cạnh việc nâng cấp tàu HMAS Farncomb, Australia cũng sẽ đẩy nhanh và ưu tiên công tác bảo trì cho tàu ngầm ít tuổi nhất của hạm đội này là tàu HMAS Rankin.

Australia quyết định chi 11 tỷ AUD trong thập kỷ tới để tăng hạn sử dụng 6 tàu ngầm lớp Collins. Số tiền này sẽ được dùng cho công việc bảo trì, đầu tư vào lực lượng lao động có tay nghề cao và cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể đảm nhiệm công việc.

Australia đẩy nhanh các nỗ lực tăng hạn sử dụng tàu ngầm lớp Collins trong bối cảnh nước này đang chờ nhận được tàu ngầm lớp Virginia do Mỹ sản xuất trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vào những năm 2030. Tuy vậy, dư luận Australia đang lo ngại nhiều khả năng sẽ không nhận được tàu ngầm đúng hạn vì năng lực sản xuất của Mỹ hạn chế và bản thân Mỹ cũng không sản xuất đủ tàu ngầm phục vụ cho nước này. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài thời gian hoạt động, bao gồm cả năng lực răn đe của tàu ngầm lớp Collins là rất cần thiết nhằm đảm bảo duy trì khả năng bảo vệ Australia.