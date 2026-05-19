  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Australia lo ngại lạm phát tăng nhanh và mạnh hơn

Thứ Ba, 10:58, 19/05/2026
VOV.VN - Australia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra, khiến lạm phát tăng nhanh và khó có thể kiểm soát. Tuy vậy, nước này đang lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh hơn nếu cuộc xung đột này không dừng lại.

Hôm nay, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia Sarah Hunter cho biết giá dầu thế giới tăng cao đang gia tăng thách thức cho nền kinh tế Australia trong bối cảnh Australia vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng từ giữa năm ngoái.

Trong bối cảnh này, bà Sarah Hunter cho rằng, tác động của giá dầu thế giới sẽ làm cho lạm phát tại nước này tăng nhanh và mạnh hơn khi các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi tình hình này nên buộc phải tăng giá sản phẩm, dịch vụ.

Lạm phát tiếp tục tăng cao tại Australia. Nguồn: Financialreview

Bà Sarah Hunter lo ngại, nếu nguồn cung nhiên liệu tiếp tục bị gián đoạn khiến cho giá tăng cao thì lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng khiến cho Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ phải mạnh tay hơn trong nỗ lực làm giảm cầu để đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3% và quá trình này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Trước đó vào hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên đến 4.35%. Trong bối cảnh hiện tại các nhà phân tích tại Australia dự báo vào tháng 8/2026, Ngân hàng Dự trữ của nước này có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: RBA tăng lãi suất giá dầu thế giới tăng cao khủng hoảng nhiên liệu Trung Đông kinh tế Australia lãi suất Australia 2026
Tin liên quan

Australia cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông đang tạo ra những ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh này, chính phủ Australia quyết định cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

Australia đầu tư 10 tỷ AUD mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và phân bón

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Australia, hôm nay (6/5) nước này công bố gói cứu trợ khủng lên tới 10 tỷ AUD để mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và đảm bảo có đủ phân bón cho ngành nông nghiệp.

Australia đầu tư 74 triệu AUD xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến

VOV.VN - Trong nỗ lực giảm thiểu việc lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng, Australia đã công bố khoản đầu tư 74 triệu AUD để thành lập Trung tâm chống khủng bố trực tuyến.

Quả bưởi Việt Nam lần đầu tiên được bán tại Australia

VOV.VN - Hôm nay (23/4), những quả bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã được bán ra tại thị trường Australia. Mặc dù giá bán khá cao, khoảng 8 AUD/kg nhưng những quả bưởi da xanh của Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng bởi chất lượng đặc sắc nổi tiếng từ lâu của dòng bưởi này.

