Australia lo ngại lạm phát tăng nhanh và mạnh hơn

Hôm nay, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia Sarah Hunter cho biết giá dầu thế giới tăng cao đang gia tăng thách thức cho nền kinh tế Australia trong bối cảnh Australia vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng từ giữa năm ngoái.

Trong bối cảnh này, bà Sarah Hunter cho rằng, tác động của giá dầu thế giới sẽ làm cho lạm phát tại nước này tăng nhanh và mạnh hơn khi các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi tình hình này nên buộc phải tăng giá sản phẩm, dịch vụ.

Lạm phát tiếp tục tăng cao tại Australia. Nguồn: Financialreview

Bà Sarah Hunter lo ngại, nếu nguồn cung nhiên liệu tiếp tục bị gián đoạn khiến cho giá tăng cao thì lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng khiến cho Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ phải mạnh tay hơn trong nỗ lực làm giảm cầu để đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3% và quá trình này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Trước đó vào hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên đến 4.35%. Trong bối cảnh hiện tại các nhà phân tích tại Australia dự báo vào tháng 8/2026, Ngân hàng Dự trữ của nước này có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa.