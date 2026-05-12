Australia cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ

Thứ Ba, 19:59, 12/05/2026
VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông đang tạo ra những ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Australia khiến cho lạm phát tăng cao và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh này, chính phủ Australia quyết định cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ.

Tối 12/5, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027, trong đó đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cụ thể, chính phủ Australia đưa ra gói biện pháp hỗ trợ thuế trị giá 3.5 tỷ AUD trong đó bao gồm việc ưu đãi thuế cho vốn đầu tư mạo hiểm, giảm thuế cho các hộ kinh doanh cá thể, khấu trừ thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ AUD. Đồng thời, trong vòng 1 năm tới, nước này cũng sẽ cắt giảm 3 khoản thuế và tiến tới là 5 khoản thuế vào năm 2028 để mang lại khoản tiền trị giá hơn 2800 AUD cho mỗi người lao động.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. (Nguồn: Dominic Lorrimer)

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ đầu tư thêm 25 tỷ AUD vào các bệnh viện công và 5,9 tỷ AUD vào chương trình trợ giá thuốc để người bênh có thể tiếp cận với thuốc giá rẻ.

Đồng thời, kế hoạch ngân sách của chính phủ Australia cũng tập trung vào việc cắt giảm ngân sách và giảm chi tiêu. Cụ thể, trong năm tài chính tới, Australia sẽ tiết kiệm nhiều khoản chi với tổng giá trị lên tới 63.8 tỷ AUD từ khoản cắt giảm mạnh ngân sách cho chương trình bảo hiểm dành cho người khuyết tật và cắt giảm chi tiêu. Những biện pháp này sẽ góp phần làm cho ngân sách tăng thêm gần 45 tỷ AUD trong lúc làm thâm hụt ngân sách giảm 2.8 tỷ AUD.

Việc thắt chặt ngân sách giúp cho Australia có thêm nguồn tài chính để đầu tư vào những chương trình ưu tiên trong đó có 3 tỷ AUD đầu tư cho mở rộng số lượng giường nằm trong các bệnh viện và tăng thêm các gói chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi; tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và tăng ngân sách cho quốc phòng.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế Australia đang chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kế hoạch ngân sách vừa công bố sẽ giúp cho người dân ứng phó với tình trạng giá sinh hoạt tăng cao, giúp doanh nghiệp tăng dòng tiền để giúp duy trì khả năng thích ứng và đảm bảo hoạt động đầu tư. Bộ trưởng Jim Chalmers khẳng định, các biện pháp này sẽ giúp Australia duy trì sức mạnh để ứng phó với khủng hoảng.

Thu ngân sách tăng vọt, ngành Thuế bước vào “kỷ nguyên quản lý bằng AI”

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 triệu tỷ đồng, vượt gần 20% dự toán Quốc hội giao, trong khi thu nội địa tăng lên mức kỷ lục 97,9%. Trước áp lực thu ngày càng lớn, ngành Thuế đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để chống thất thu, phát hiện sớm gian lận.

Việt Nga/VOV-Australia
Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp để đạt tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Quy hoạch phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa… là những nội dung đáng chú ý tại Hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Làn sóng lạc quan về đổi mới sáng tạo đang lan tỏa trong cộng đồng DN Việt Nam

VOV.VN - Với mức 76/100 điểm trong quý I/2026, chỉ số ISI cho thấy đổi mới sáng tạo đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Động lực đến từ môi trường vĩ mô thuận lợi, áp lực cạnh tranh công nghệ và hiệu ứng lan tỏa từ dòng vốn FDI vào các lĩnh vực bán dẫn, AI, năng lượng sạch.

Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

TP.HCM xây dựng cực tăng trưởng mới, đón 40 triệu du khách mỗi năm

VOV.VN - Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của TP.HCM. Đây là ý kiến của đại biểu tại Hội thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM” do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 12/5.

