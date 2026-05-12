Australia cắt giảm nhiều loại thuế để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ

Tối 12/5, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027, trong đó đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cụ thể, chính phủ Australia đưa ra gói biện pháp hỗ trợ thuế trị giá 3.5 tỷ AUD trong đó bao gồm việc ưu đãi thuế cho vốn đầu tư mạo hiểm, giảm thuế cho các hộ kinh doanh cá thể, khấu trừ thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ AUD. Đồng thời, trong vòng 1 năm tới, nước này cũng sẽ cắt giảm 3 khoản thuế và tiến tới là 5 khoản thuế vào năm 2028 để mang lại khoản tiền trị giá hơn 2800 AUD cho mỗi người lao động.

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ đầu tư thêm 25 tỷ AUD vào các bệnh viện công và 5,9 tỷ AUD vào chương trình trợ giá thuốc để người bênh có thể tiếp cận với thuốc giá rẻ.

Đồng thời, kế hoạch ngân sách của chính phủ Australia cũng tập trung vào việc cắt giảm ngân sách và giảm chi tiêu. Cụ thể, trong năm tài chính tới, Australia sẽ tiết kiệm nhiều khoản chi với tổng giá trị lên tới 63.8 tỷ AUD từ khoản cắt giảm mạnh ngân sách cho chương trình bảo hiểm dành cho người khuyết tật và cắt giảm chi tiêu. Những biện pháp này sẽ góp phần làm cho ngân sách tăng thêm gần 45 tỷ AUD trong lúc làm thâm hụt ngân sách giảm 2.8 tỷ AUD.

Việc thắt chặt ngân sách giúp cho Australia có thêm nguồn tài chính để đầu tư vào những chương trình ưu tiên trong đó có 3 tỷ AUD đầu tư cho mở rộng số lượng giường nằm trong các bệnh viện và tăng thêm các gói chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi; tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và tăng ngân sách cho quốc phòng.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế Australia đang chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kế hoạch ngân sách vừa công bố sẽ giúp cho người dân ứng phó với tình trạng giá sinh hoạt tăng cao, giúp doanh nghiệp tăng dòng tiền để giúp duy trì khả năng thích ứng và đảm bảo hoạt động đầu tư. Bộ trưởng Jim Chalmers khẳng định, các biện pháp này sẽ giúp Australia duy trì sức mạnh để ứng phó với khủng hoảng.