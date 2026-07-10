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Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp

Thứ Sáu, 11:16, 10/07/2026
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VOV.VN - Giới chức Thái Lan vừa khẩn cấp sơ tán khoảng 60 người dân và phong tỏa đoạn đường Prachadhipok, quận Thonburi, thủ đô Bangkok, sau sự cố nghiêm trọng gây sụt lún mặt đường phía trên công trình hầm tàu điện ngầm đang thi công, kéo theo hàng loạt tòa nhà có dấu hiệu nghiêng nhẹ.

Sự cố buộc nhà chức trách phải phát báo động đỏ. Theo thông tin ban đầu, nước rò rỉ mạnh từ hố gom nước dưới lòng đất đã làm ngập một phần đường hầm, khiến mặt đường phía trên bất ngờ sụt xuống khoảng 20cm, xuất hiện nhiều vết nứt. Đáng lo ngại, một số tòa nhà cao tầng gần hiện trường đã có dấu hiệu nghiêng nhẹ, đe dọa trực tiếp đến an toàn người dân. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp được kích hoạt, gửi tin nhắn trực tiếp tới điện thoại của toàn bộ cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

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Ảnh hiện trường: Chính quyền thủ đô Bangkok

Thứ trưởng Nội vụ Worasit Liangprasit, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Siripong Angkasakulkiat cùng Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy chuyên trách để điều phối lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc Chadchart Sittipunt nhấn mạnh: “Tình hình đang được theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện và đánh giá các nguy cơ, rủi ro. Một số người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán và bố trí lưu trú tạm thời tại địa điểm phù hợp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt”.

Khoảng 60 cư dân tại 3 tòa nhà gần hiện trường đã được bố trí nơi lưu trú tạm thời trong vòng một tuần. Chi phí lưu trú và bồi thường do nhà thầu của Cơ quan Vận tải Đường sắt Đô thị Thái Lan (MRTA) chi trả.

Trong khi đó, lực lượng chức năng đang triển khai máy bơm tiêu thoát nước, gia cố nền đất và mặt đường nhằm ngăn chặn sụt lún lan rộng. Công tác giám sát duy trì liên tục 24/24, người dân được khuyến cáo không tiếp cận khu vực cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, Bangkok từng ghi nhận sự cố nghiêm trọng tại quận Dusit, khi một “hố tử thần” sâu 50m, rộng 30m xuất hiện trong quá trình thi công mở rộng tuyến tàu điện ngầm, gây đình trệ giao thông và gián đoạn cấp điện, nước.

PV/VOV-Bangkok
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