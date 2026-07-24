Ba Lan khởi động chương trình đổi mới quốc phòng 205 triệu USD

Chương trình “PERUN” là một sáng kiến ​​chung của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học - Giáo dục Đại học, cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các công nghệ quốc phòng và trang thiết bị quân sự tiên tiến của Ba Lan. Chương trình này sẽ tài trợ cho 29 dự án nghiên cứu và phát triển, tập trung vào các công nghệ quân sự thiết yếu, qua đó giảm dần sự phụ thuộc của Ba Lan vào công nghệ quốc phòng nước ngoài.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Các dự án bao gồm hệ thống tự hành, trí tuệ nhân tạo, truyền thông tiên tiến, tác chiến điện tử, vũ khí chính xác, an ninh mạng và công nghệ lưỡng dụng với các ứng dụng quân sự và dân sự. Ngoài ra, các dự án còn mở rộng sang máy bay không người lái, hệ thống chống máy bay không người lái, công nghệ tấn công chính xác tầm xa, giám sát vệ tinh, năng lực mạng và hệ thống hàng hải.

Phát biểu tại Lễ ký kết diễn ra tại Bảo tàng Quân đội Ba Lan ở Warsaw, Thủ tướng Donald Tusk cho rằng, sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh quốc gia không chỉ dựa vào một quân đội mạnh mà còn cần một nền kinh tế vững chắc, cùng với khoa học và các công ty đổi mới sáng tạo. PERUN được thiết kế để biến các ý tưởng và sáng tạo của Ba Lan thành những năng lực thực tế phục vụ lực lượng vũ trang, góp phần tăng cường năng lực quân sự và khả năng răn đe của đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz cũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình PERUN, đồng thời cho rằng, bài học từ cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy, trang thiết bị quân sự truyền thống đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên sự đổi mới công nghệ ngày càng trở thành yếu tố mang tính quyết định thành công trong cuộc xung đột. Ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, Ba Lan đang phát triển năng lực quân sự trên mọi lĩnh vực tác chiến, bao gồm trên bộ, trên không, trên biển, dưới nước, trong không gian mạng và không gian vũ trụ, đồng thời tích hợp các kinh nghiệm thực tế từ cuộc xung đột ở nước láng giềng.

Việc Ba Lan khởi động chương trình “PERUN” diễn ra trong bối cảnh nước này đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022. Quốc gia Trung Âu này đã triển khai hàng loạt chương trình mua sắm và hiện đại hóa nhằm nâng cao khả năng phòng thủ, cũng như mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Năm 2026, Ba Lan dự kiến chi 4,7% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các nước đồng minh NATO.