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Mỹ dựng bản sao tổ hợp Buk-M2 Nga, huấn luyện F-35 đối đầu lưới lửa phòng không

Thứ Năm, 15:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.

Theo các phi công F-35 thuộc Căn cứ Không quân Luke, những mục tiêu huấn luyện mới cho phép phi công làm quen với các tín hiệu radar mô phỏng thực tế trước khi được triển khai làm nhiệm vụ. Qua đó, chương trình nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong môi trường không phận tranh chấp, nơi các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại được triển khai dày đặc.

my dung ban sao to hop buk-m2 nga, huan luyen f-35 doi dau luoi lua phong khong hinh anh 1
Bản sao hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2. Ảnh: Vệ binh Mỹ

Sáng kiến do Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon công bố được phát triển thông qua hợp tác giữa Phi đội Tiêm kích 173 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Oregon và Cao đẳng Cộng đồng Klamath.

Dự án được kỳ vọng góp phần chuẩn bị cho phi công F-35 đối phó với môi trường tác chiến hiện đại có mức độ nguy hiểm cao, đồng thời cho thấy các khoản đầu tư có mục tiêu và sự hợp tác với các cơ sở, doanh nghiệp địa phương có thể nhanh chóng nâng cao chất lượng huấn luyện tác chiến.

Chương trình phản ánh những bài học rút ra từ các cuộc xung đột gần đây, trong đó các hệ thống phòng không tích hợp ngày càng trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với việc giành và duy trì ưu thế trên không.

Các mạng lưới phòng không hiện đại thường kết hợp radar giám sát tầm xa, hệ thống điều khiển hỏa lực, năng lực tác chiến điện tử và các khẩu đội tên lửa đất đối không cơ động cao. Các thành phần này phối hợp để phát hiện, theo dõi và tấn công máy bay ở nhiều cự ly và độ cao khác nhau.

Vì vậy, việc giúp phi công nhận biết và ứng phó với những mối đe dọa này ngay trong quá trình huấn luyện ngày càng được xem là yếu tố quan trọng đối với khả năng sống sót của máy bay và thành công của nhiệm vụ trong các cuộc xung đột tương lai.

Bài học rút ra từ mục tiêu mô phỏng tổ hợp Buk-M2

Trong giai đoạn đầu, dự án đã cung cấp ba mô hình mô phỏng vị trí radar cùng hai bản sao kích thước thật của hệ thống tên lửa đất đối không SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.

Các cấu trúc này không được trang bị thiết bị điện tử hoạt động và không phát ra tín hiệu radar. Tuy nhiên, chúng được thiết kế để tái tạo các đặc điểm về tiết diện radar của hệ thống phòng không thực tế khi được các cảm biến trên F-35 quan sát.

Nhờ đó, phi công có thể làm quen với hình ảnh và tín hiệu mục tiêu mô phỏng sát thực tế mà không cần sử dụng các thiết bị phát tín hiệu chủ động hoặc hệ thống radar đang hoạt động, vốn có chi phí cao và yêu cầu vận hành phức tạp.

Các mục tiêu mô phỏng đã được các phi công thuộc Phi đội Tiêm kích 56 tại Căn cứ Không quân Luke - đơn vị huấn luyện F-35 chủ lực của Không quân Mỹ - đánh giá cao.

Thông qua hệ thống điện tử hàng không trên máy bay, các phi công xác nhận những bản sao này tạo ra tín hiệu radar đúng như thiết kế. Kết quả này chứng minh tính khả thi của phương án huấn luyện, đồng thời mở ra khả năng triển khai các hệ thống tương tự tại những trường bắn và cơ sở huấn luyện khác của Không quân Mỹ cũng như Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân.

Khác với các mô hình trực quan thông thường, những hệ thống huấn luyện mới được thiết kế để tận dụng tối đa kiến trúc cảm biến trên F-35. Phi công có thể thực hành phát hiện, phân loại và ưu tiên các tín hiệu radar đặc trưng thông qua radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-81, Hệ thống khẩu độ phân tán (DAS), Hệ thống ngắm mục tiêu quang-điện tử (EOTS), các cảm biến tác chiến điện tử và phần mềm hợp nhất dữ liệu cảm biến tiên tiến của máy bay.

Cách tiếp cận này giúp phi công tích lũy kinh nghiệm về quản lý cảm biến, phân tích thông tin chiến thuật và xây dựng phương án ứng phó hiệu quả trước khi tham gia các cuộc diễn tập có sự hiện diện của nguồn phát điện tử thực tế hoặc những kịch bản tác chiến phức tạp hơn.

Việc huấn luyện với các tín hiệu radar mô phỏng sát thực tế giúp phi công hiểu rõ hơn cách các hệ thống phòng không đối phương xuất hiện trên hệ thống nhiệm vụ của F-35. Qua đó, họ có thể hoàn thiện quy trình nhận dạng mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và thực hiện các đòn tấn công trong môi trường mà khả năng sống sót phụ thuộc nhiều vào tốc độ phát hiện mối đe dọa và chất lượng ra quyết định.

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VOV.VN - Không quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm việc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển máy bay F-16 cải tiến trong một số giai đoạn bay. Cột mốc này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu tự hành và mô hình phối hợp giữa con người với AI trên chiến trường tương lai.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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