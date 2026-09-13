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Mưa lớn, hàng trăm người dân ở vùng biên Quảng Trị chạy lũ trong đêm

Chủ Nhật, 11:03, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ở Quảng Trị những ngày qua gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi, riêng xã Lao Bảo di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn diện rộng khiến nhiều khu vực miền núi phía Tây của tỉnh ngập lụt, chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị nước tràn qua.

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Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị ngập sâu, gây chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h ngày 13/9, địa phương mưa to đến rất to, có nơi có dông. Từ 1h ngày 12/9 đến 1h ngày 13/9, lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi cao hơn như Hướng Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.

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Tuyến đường ở xã Trường Sơn (Quảng Trị) sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng hiện phải cấm di chuyển trên tuyến đường này.

Mưa lớn khiến nước trên nhiều sông dâng cao. Trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng quản lý xuất hiện nhiều vị trí ngập nước, tắc giao thông.

Tại Quốc lộ 15D, đoạn cầu tràn Đakrông thuộc xã La Lay ngập khoảng 0,6m; đường tỉnh 588a tại cầu tràn Ba Lòng ngập trên 1m, nước tiếp tục lên nhanh.

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Nước lũ tràn vào san nhà dân ở xã Lao Bảo (Quảng Trị) lúc trời chưa sáng.

Một số ngầm tràn trên đường tỉnh 586 thuộc xã A Dơi cũng bị ngập.

Tuyến đường ở xã Trường Sơn (Quảng Trị) sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng hiện phải cấm di chuyển trên tuyến đường này.

Tại các xã La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, nhiều cầu tràn, ngầm tràn và đường liên thôn bị nước bao phủ. Có vị trí nước ngập từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại.

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Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng được huy động trong đêm để giúp dân xã Lao Bảo chạy lũ.

Riêng ở xã Trường Sơn, tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn ngập khoảng 0,7m.

Đáng chú ý, tại xã Lao Bảo, từ khoảng 3h ngày 13/9, nước sông Sê Pôn dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vận chuyển tài sản lên nơi cao ráo, hạn chế thiệt hại.

Theo chính quyền xã Lao Bảo, đến sáng 13/9, có 59 hộ dân bị ngập lụt, lực lượng chức năng hỗ trợ di dời 129 hộ với 397 nhân khẩu đến nơi an toàn.

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Lực lượng chức năng đang giúp người dân di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Cụ thể, tại thôn Triệu Phước có 50 hộ bị ngập, 110 hộ với 300 nhân khẩu được di dời. Thôn Tân Phước có 3 hộ bị ngập, 3 hộ với 16 người được di dời. Thôn Vĩnh Đông có 2 hộ bị ngập, 8 hộ với 36 nhân khẩu được di dời. Thôn Tân Long có 4 hộ bị ngập, 8 hộ với 45 nhân khẩu được di dời.

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Tài sản của người dân được đưa lên xe tải chở đến nơi cao hơn.

Một cán bộ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho hay, lúc 6h ngày 13/9, tại xã Lao Bảo, nhiều nơi nước lụt tràn vào sân nhà dân, tuyến đường khu dân cư. Các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương kê cao, vận chuyển đồ đạc, hàng hóa và tài sản ra khỏi khu vực ngập.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, các địa phương đang tiếp tục bố trí lực lượng tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm soát người và phương tiện qua các cầu, ngầm tràn, đồng thời sẵn sàng sơ tán thêm người dân khi mực nước tiếp tục dâng.

Huế cảnh báo có nơi mưa trên 500mm

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, trong 24h qua, vùng đồng bằng và ven biển thành phố có mưa to, mưa rất to với lượng 50-150mm, có nơi trên 170mm; trung du và vùng núi có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng 190mm-300mm, một số nơi cao hơn như A Đớt (xã A Lưới 4) 326mm; Nhâm (xã A Lưới 2) 374.4mm, đặc biệt Đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 689.6mm.

Từ đêm 12/9 đến đêm 13/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 500mm. Từ đêm 13/9 đến đêm 14/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 300mm.

Từ đêm 14/9 đến hết ngày 15/9, tại TP Huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 25-50mm, có nơi trên 80mm/24 giờ.

Tổng lượng mưa của cả đợt từ đêm 12-15/9 phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm, riêng khu Bạch Mã có nơi 800 đến trên 1000mm. Ngoài ra, trong các ngày 16-17/9, TP Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm/ngày.

Ngày 12/9, tại Km67+800 và Km75+830 (Quốc lộ 49, xã A Lưới 3), taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông. Trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Huế), tình trạng sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước cũng xảy ra tại Km406+800 và Km408+350 với chiều dài khoảng 100m, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Hạt Quản lý đường bộ A Lưới (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế) cho biết, đến tối 12/9, cơ bản đơn vị khắc phục xong các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến xảy ra sạt lở kể trên.

 

Nguyễn Vương- Phan Vĩnh/ VTC News
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