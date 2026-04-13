Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập Phòng thiết bị không người lái

Lễ thành lập Phòng thiết bị không người lái và Phòng thúc đẩy năng lực phòng vệ không người lái thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa diễn ra hôm nay (13/4) tại Tokyo. Các bộ phận này có từ 6 đến 7 nhân sự, chuyên trách các vấn đề về nghiên cứu, phát triển, chế tạo, ứng dụng và vận hành UAV trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Nhật Bản.

Lễ thành lập Phòng thiết bị không người lái và Phòng thúc đẩy năng lực phòng vệ không người lái thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: NHK

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sức chiến đấu cho Lực lượng phòng vệ và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục có các bước đi khác nhằm thực hiện là chiến lược UAV hóa trong quốc phòng.

Trước đó, ông Kozumi đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng UAV cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích tấn công, thậm chí đề xuất việc Nhật Bản sản xuất và sử dụng các UAV tấn công trong các hoạt động quân sự.

Trong một phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Bộ trưởng Koizumi nói: “Trong bối cảnh các nước đang đẩy mạnh hình thức chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chiến tranh thông tin, tác chiến mạng, không gian vũ trụ..., Nhật Bản phải có cách đối phó phù hợp. Từ quan điểm đó, cần đẩy mạnh đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường công nghiệp quốc phòng, thông qua việc tận dụng mọi nguồn lực, kể cả các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp phi quốc phòng”.

Theo giới quan sát, với các bước đi nhanh và mạnh hiện nay, Nhật Bản đang đón một bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khi chuyển đổi từ trụ cột của các hệ thống phòng thủ có người điều khiển sang chiến tranh hỗn hợp với các UAV tấn công và phòng thủ.