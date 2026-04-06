Nhật Bản mở ra bước ngoặt mới với hệ thống tấn công - phòng thủ không người lái

Thứ Hai, 08:57, 06/04/2026
VOV.VN - Song song với việc thiết lập mạng lưới phòng thủ tại các khu vực ven biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV), Nhật Bản còn đang tính đến việc sử dụng các UAV tấn công tầm xa cho Lực lượng phòng vệ.

Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét việc đưa vào sử dụng trong Lực lượng phòng vệ nước này thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tấn công tầm xa và sẽ bổ sung kế hoạch này vào Ba văn kiện an ninh, dự kiến sẽ được sửa đổi trong năm nay. Kế hoạch này được đặt trong mối tương quan với hệ thống tên lửa hành trình tàng hình không đối đất tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng không (Standoff missile system).

UAV Sea Guardian của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xúc tiến việc đưa vào sử dụng Loyal Wingman – một loại UAV có khả năng kết nối với hệ thống phòng thủ bờ biển đa tầng đang được thiết lập, với tên gọi “Lá chắn UAV duyên hải”, và các máy bay chiến đấu thế hệ mới mà nước này đang nghiên cứu – phát triển – chế tạo. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã quyết định lựa chọn Sea Guardian MQ-9B – một loại UAV của Mỹ có hành trình bay dài với cao độ bay tầm trung và đã đưa vào huấn luyện thử nghiệm khoảng 2.000 giờ bay tại căn cứ Hachinohe ở tỉnh Aomori.

Ngoài ra, để tăng cường phòng thủ biển đảo, 310 UAV tự sát sẽ được đưa vào sử dụng với nguồn kinh phí 3,2 tỷ JPY (khoảng 21 triệu USD), được tính vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumu Shinjiro cho biết: “Kỹ thuật UAV đang thay đổi với tốc độ không thể tưởng tượng được trước đây. Chỉ trong vòng 2 – 3 tuần, tính năng của UAV đã được nâng cấp. Bên cạnh đó còn là chiến tranh hỗn hợp bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chiến tranh thông tin, tác chiến mạng, không gian vũ trụ… Trong hoàn cảnh đó, Nhật Bản phải có cách đối phó phù hợp”.

Kế hoạch đưa vào sử dụng UAV trên quy mô lớn được coi là phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của Nhật Bản, khi ở trong nước, tình trạng thiếu nhân lực đang ngày một trầm trọng, còn cán cân quân sự trong khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Việc thúc đẩy các kế hoạch liên quan sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng của Tokyo, khi chuyển đổi từ trụ cột của các thiết bị bay có người lái sang chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) với các thiết bị bay không người lái.

Nhật Bản “dọn đường” cho việc chính thức xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Trong phiên họp vừa được tổ chức hôm nay (25/2), Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: máy bay không người lái uav nhật bản quốc phòng
Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, bắt đầu từ hôm nay (31/3), nước này sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa cho Lực lượng Phòng vệ tại các căn cứ quân sự ở tỉnh Kumamoto và Shizuoka. Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng đối phó các mục tiêu của đối phương.

Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Nhật Bản triển khai tên lửa chiến lược đến đảo Minamitori
VOV.VN - Trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường lưới phòng thủ tại khu vực vành đai Thái Bình Dương, Nhật Bản đang cho triển khai 1 loại tên lửa chiến lược đến khu vực ngoài khơi phía Đông Nam thủ đô Tokyo.

Nhật Bản triển khai tên lửa chiến lược đến đảo Minamitori

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí
VOV.VN - Xung quanh việc sửa đổi Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài theo hướng cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, trong dư luận và nội bộ chính giới nước này có một sự chia rẽ sâu sắc.

Nội bộ Nhật Bản chia rẽ xung quanh vấn đề xuất khẩu vũ khí

