Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Thứ Ba, 11:08, 31/03/2026
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, bắt đầu từ hôm nay (31/3), nước này sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa cho Lực lượng Phòng vệ tại các căn cứ quân sự ở tỉnh Kumamoto và Shizuoka. Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng đối phó các mục tiêu của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối hạm có điều khiển dạng thức 12, với tầm bắn khoảng 1.000 km, có thể vươn tới các khu vực thuộc đường bờ biển lục địa từ đảo Kyushu và có thể tấn công tàu thuyền cùng các mục tiêu khác trên biển từ đất liền, đã chính thức được triển khai đến Căn cứ Kengun thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto - phía Tây Nam Nhật Bản.

Trong khi đó, tên lửa lượn siêu vượt âm, có tầm bắn vài trăm km và có thể tấn công các lực lượng đổ bộ hoặc tàu chiến của đối phương từ khoảng cách an toàn, cũng đã được triển khai đến Căn cứ Kita Fuji, tỉnh Shizuoka.

Hệ thống tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo Chính phủ Nhật Bản, việc triển khai 2 hệ thống tên lửa này tới Kumamoto và Shizuoka có thể cho phép Tokyo “khai hỏa” tấn công các mục tiêu của đối phương, nếu xác định đối phương bắt đầu một cuộc tấn công ngay cả khi Nhật Bản chưa chịu thiệt hại. Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn so với chính sách phòng thủ thuần túy của Nhật Bản theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, đồng thời cho thấy chính sách an ninh của Nhật Bản đã bước vào một giai đoạn thay đổi lớn - giai đoạn vận hành “năng lực phản công” chủ động.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến ​​sẽ tiếp tục triển khai hai hệ thống tên lửa này đến Căn cứ Kamifurano, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất ở Hokkaido và Căn cứ Ebino ở tỉnh Miyazaki trong năm tài chính tiếp theo.

Trong tháng 3 này, Chính phủ Nhật Bản cũng đã nâng cấp một tàu hải quân với khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk - loại tên lửa do Mỹ sản xuất, có tầm bắn khoảng 1.600 km; đồng thời tiếp nhận tên lửa hành trình JSM (Joint Strike Missile) do Na Uy sản xuất - có tầm bắn khoảng 500 km, dự kiến sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu F-35A của Lực lượng Phòng vệ Trên không trong thời gian tới.

Trước những động thái này, dư luận Nhật Bản một mặt bày tỏ sự ủng hộ, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, nhưng mặt khác cũng dấy lên lo ngại rằng một sai sót trong đánh giá có thể dẫn đến cuộc tấn công phủ đầu - vốn bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Nhiều ý kiến cũng nhận định, việc Nhật Bản liên tiếp có những động thái tăng cường “khả năng phản công”, đẩy mạnh triển khai hệ thống tên lửa tầm xa…, sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia láng giềng, nhất là Triều Tiên và Trung Quốc.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Nhật Bản triển khai tên lửa tầm xa tên lửa chống hạm Nhật Bản tên lửa hành trình Tomahawk Nhật Bản tên lửa JSM F-35A nâng cấp quân sự Nhật Bản 2026
Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji
Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc
Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu
Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

