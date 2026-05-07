Chiến đấu cơ KF-21 của Hàn Quốc chính thức được công nhận đạt chuẩn thực chiến

Theo Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc, toàn bộ tính năng bay và độ ổn định của KF-21 đã được kiểm chứng đầy đủ thông qua khoảng 1.600 chuyến bay thử nghiệm với hơn 13.000 điều kiện kiểm tra khác nhau như tiếp nhiên liệu trên không, thử nghiệm vũ khí...

Tiêm kích KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh Jiji Press

Việc đạt chứng nhận phù hợp tác chiến lần này đồng nghĩa với việc KF-21 đã đáp ứng yêu cầu về năng lực vận hành tác chiến của không quân Hàn Quốc, đồng thời bảo đảm trình độ kỹ thuật và độ an toàn đủ để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thực tế.

Chiếc KF-21 đầu tiên trong đợt sản xuất hàng loạt thứ nhất vừa được xuất xưởng hồi tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay. Loại máy bay này sẽ thay thế cho các tiêm kích cũ là F-4 và F-5. Các cơ quan liên quan của Hàn Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm bổ sung để tăng cường năng lực tác chiến không đối đất cho KF-21 và các máy bay tiếp theo sẽ lần lượt được triển khai thực chiến.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2028 bàn giao cho Không quân 40 chiếc KF-21 thuộc lô sản xuất đầu tiên với trọng tâm là năng lực tấn công không đối không. Sau đó, đến năm 2032 sẽ tiếp tục sản xuất thêm 80 máy bay có khả năng tấn công không đối đất và không đối hạm, nâng tổng số KF-21 được bàn giao lên 120 chiếc.

Việc KF-21 đạt chứng nhận phù hợp tác chiến được đánh giá là thành quả mang tính biểu tượng, cho thấy Hàn Quốc có đủ năng lực độc lập để phát triển máy bay chiến đấu. Dựa vào yếu tố này, Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình sản xuất hàng loạt và hiện đại hóa khí tài, nhằm nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu cho lực lượng không quân.