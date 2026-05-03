Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, lô vũ khí vừa được duyệt mua gồm một phi đội 25 chiếc F-35I do hãng Lockheed Martin chế tạo và một phi đội 25 chiếc F-15IA do tập đoàn Boeing sản xuất.

Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được Mỹ cung cấp dòng tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 với tổng cộng 48/50 chiếc thuộc hợp đồng đầu tiên, đã được bàn giao. Năm 2023, Israel đặt mua thêm 25 chiếc F-35 và lô hàng dự kiến bắt đầu bàn giao vào năm 2028.

Tiêm kích 15E Strike Eagle. Ảnh: Air Force Magazine

Về dòng máy bay F-15, Israel đặt mua 25 chiếc đầu tiên vào năm 2024 và dự kiến bắt đầu nhận bàn giao từ năm 2031.

Với thương vụ vừa được phê duyệt, sau khi hoàn thành, Israel sẽ có tổng cộng 100 chiếc F-35 và 50 chiếc F-15. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định, thương vụ mua sắm này nhằm đảm bảo ưu thế vượt trội về không quân của Israel tại khu vực trong vài thập niên tới. Tuy nhiên, thời gian hoàn tất thương vụ mới không được đề cập.

Cách đây ít ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đã phê duyệt thương vụ bán lượng vũ khí và khí tài quân sự trị giá 8,6 tỷ USD cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Israel. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận kể từ đầu xung đột với Iran cuối tháng 2/2026, nước này đã nhận được tổng cộng hơn 115.600 tấn vũ khí và đạn dược từ Mỹ.