  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel chi hàng chục tỷ USD mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ

Chủ Nhật, 21:20, 03/05/2026
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết, nước này đã phê duyệt thương vụ mua sắm vũ khí lớn với trị giá lên tới hàng chục tỷ USD, tập trung vào 2 dòng tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, lô vũ khí vừa được duyệt mua gồm một phi đội 25 chiếc F-35I do hãng Lockheed Martin chế tạo và một phi đội 25 chiếc F-15IA do tập đoàn Boeing sản xuất.

Israel hiện là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được Mỹ cung cấp dòng tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 với tổng cộng 48/50 chiếc thuộc hợp đồng đầu tiên, đã được bàn giao. Năm 2023, Israel đặt mua thêm 25 chiếc F-35 và lô hàng dự kiến bắt đầu bàn giao vào năm 2028.

Tiêm kích 15E Strike Eagle. Ảnh: Air Force Magazine

Về dòng máy bay F-15, Israel đặt mua 25 chiếc đầu tiên vào năm 2024 và dự kiến bắt đầu nhận bàn giao từ năm 2031.

Với thương vụ vừa được phê duyệt, sau khi hoàn thành, Israel sẽ có tổng cộng 100 chiếc F-35 và 50 chiếc F-15. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định, thương vụ mua sắm này nhằm đảm bảo ưu thế vượt trội về không quân của Israel tại khu vực trong vài thập niên tới. Tuy nhiên, thời gian hoàn tất thương vụ mới không được đề cập.

Cách đây ít ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đã phê duyệt thương vụ bán lượng vũ khí và khí tài quân sự trị giá 8,6 tỷ USD cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Israel. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận kể từ đầu xung đột với Iran cuối tháng 2/2026, nước này đã nhận được tổng cộng hơn 115.600 tấn vũ khí và đạn dược từ Mỹ.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel

VOV.VN - Trong khi các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về khoản kinh phí khổng lồ bị tiêu tốn cho xung đột, người dân Iran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và sự hoài nghi sâu sắc về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập.

UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

VOV.VN - Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền Nam Lebanon, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Israel ngày 1/5 đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc tấn công đã gây ra thương vong cho cả hai bên.

