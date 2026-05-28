English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cứu hộ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm

Thứ Năm, 11:42, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 18h20 ngày 27/5, toàn bộ 11/11 ngư dân trên tàu cá HP 90666 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ đã được cứu vớt an toàn. Tham gia tìm kiếm cứu nạn có 164 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 tàu, 1 máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị chuyên dụng của các lực lượng.

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu, lúc 8h40 ngày 27/5, Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhận được báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tàu cá HP 90666 TS/11LĐ do ông Phạm Văn Minh (trú tại khu dân cư số 3, đặc khu Bạch Long Vĩ) làm chủ tàu, hành trình từ bến cá Mắt Rồng, Nam Triệu (TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, bị sóng đánh chìm lúc 17h19 ngày 26/5 tại tọa độ 20°25’N - 107°22’E, cách Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Thời tiết khu vực có gió Nam cấp 4-5.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 26 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu; Hải đoàn 38 Biên phòng điều động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 tàu và huy động 5 tàu cá hoạt động gần hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng thành lập Sở Chỉ huy phía trước để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 8h cùng ngày, tàu cá KH 90000 TS đã cứu được thêm 2 ngư dân. Lúc 9h ngày 27/5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Cục Cứu hộ - Cứu nạn) đã có văn bản gửi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình; Bộ Tham mưu: Bộ đội Biên phòng; Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích của tàu cá HP 90666 TS; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình và điều hành công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

cuu ho an toan 11 ngu dan tren tau ca bi song danh chim hinh anh 1
Các thuyền viên tàu cá được cứu an toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Quân chủng Hải quân điều động tàu 634 đang trực tại Tây Nam Bạch Long Vĩ; Cảnh sát biển Việt Nam điều động tàu CSB 2007 và sau đó tiếp tục tăng cường tàu KN 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 411 xuất phát từ Hải Phòng ra hiện trường.

cuu ho an toan 11 ngu dan tren tau ca bi song danh chim hinh anh 2
Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo Cô Tô lớn để cấp cứu điều trị

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã cử đoàn công tác do Đại tá Lê Tiến Hậu, Phó Trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải làm trưởng đoàn tham gia Sở Chỉ huy phía trước tại thành phố Hải Phòng để chỉ đạo, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Binh đoàn 18 điều động máy bay trực thăng EC-155/06; Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích. Đến 13h15 ngày 27/5, lực lượng tại hiện sẽ trường đã cứu vớt thêm 4 ngư dân an toàn. Đến 18h20 cùng ngày, toàn bộ 11/11 ngư dân trên tàu cá HP 90666 TS đã được cứu vớt an toàn.

cuu ho an toan 11 ngu dan tren tau ca bi song danh chim hinh anh 3
Lực lượng chức năng tiếp cận các nạn nhân tàu cá. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Tham gia tìm kiếm cứu nạn có 164 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 tàu, 1 máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị chuyên dụng của các lực lượng: Cục Cứu hộ - Cứu nạn/BTTM, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh đoàn 18, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các tàu cá ngư dân hoạt động trên biển.

28-5_dai_ta_nguyen_duc_hanh_dong_vien_ngu_dan_gap_nan.jpg

Xuyên đêm cứu các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ vào bờ

VOV.VN - Rạng sáng ngày 28/5, 6/11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. 5 thuyền viên còn lại đang được chăm sóc, tình hình sức khỏe ổn định.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: ngư dân biển Bạch Long Vĩ Cứu hộ 11 ngư dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng
Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đến tối nay (27/5), 11/11 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn. Hiện sức khoẻ các thuyền viên đều ổn định.

Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đến tối nay (27/5), 11/11 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn. Hiện sức khoẻ các thuyền viên đều ổn định.

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng
Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã cứu thành 9 ngư dân trên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã cứu thành 9 ngư dân trên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống
Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - Một ngư dân ở Cần Thơ bị rơi xuống biển khi đánh bắt hải sản đã được ngư dân gần bờ cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hiện đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin để liên hệ gia đình nạn nhân.

Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - Một ngư dân ở Cần Thơ bị rơi xuống biển khi đánh bắt hải sản đã được ngư dân gần bờ cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hiện đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin để liên hệ gia đình nạn nhân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích