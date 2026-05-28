Cứu hộ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu, lúc 8h40 ngày 27/5, Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhận được báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tàu cá HP 90666 TS/11LĐ do ông Phạm Văn Minh (trú tại khu dân cư số 3, đặc khu Bạch Long Vĩ) làm chủ tàu, hành trình từ bến cá Mắt Rồng, Nam Triệu (TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, bị sóng đánh chìm lúc 17h19 ngày 26/5 tại tọa độ 20°25’N - 107°22’E, cách Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Thời tiết khu vực có gió Nam cấp 4-5.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 26 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu; Hải đoàn 38 Biên phòng điều động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 tàu và huy động 5 tàu cá hoạt động gần hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng thành lập Sở Chỉ huy phía trước để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 8h cùng ngày, tàu cá KH 90000 TS đã cứu được thêm 2 ngư dân. Lúc 9h ngày 27/5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Cục Cứu hộ - Cứu nạn) đã có văn bản gửi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình; Bộ Tham mưu: Bộ đội Biên phòng; Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích của tàu cá HP 90666 TS; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình và điều hành công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Các thuyền viên tàu cá được cứu an toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Quân chủng Hải quân điều động tàu 634 đang trực tại Tây Nam Bạch Long Vĩ; Cảnh sát biển Việt Nam điều động tàu CSB 2007 và sau đó tiếp tục tăng cường tàu KN 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 411 xuất phát từ Hải Phòng ra hiện trường.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo Cô Tô lớn để cấp cứu điều trị

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã cử đoàn công tác do Đại tá Lê Tiến Hậu, Phó Trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải làm trưởng đoàn tham gia Sở Chỉ huy phía trước tại thành phố Hải Phòng để chỉ đạo, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Binh đoàn 18 điều động máy bay trực thăng EC-155/06; Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích. Đến 13h15 ngày 27/5, lực lượng tại hiện sẽ trường đã cứu vớt thêm 4 ngư dân an toàn. Đến 18h20 cùng ngày, toàn bộ 11/11 ngư dân trên tàu cá HP 90666 TS đã được cứu vớt an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận các nạn nhân tàu cá. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Tham gia tìm kiếm cứu nạn có 164 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 tàu, 1 máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị chuyên dụng của các lực lượng: Cục Cứu hộ - Cứu nạn/BTTM, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh đoàn 18, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các tàu cá ngư dân hoạt động trên biển.