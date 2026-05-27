  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

Thứ Tư, 21:13, 27/05/2026
VOV.VN - Liên quan vụ tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đến tối nay (27/5), 11/11 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn. Hiện sức khoẻ các thuyền viên đều ổn định.

 

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, như tin đã đưa, vào hồi 6h15 phút ngày 27/5/2026, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (sinh năm 1986, trường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc tàu HP 90666 TS gặp nạn.

Tàu HP 90666 TS do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng tiếp cận các nạn nhân tàu cá. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 03 tàu, cùng 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân, Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng. Đồng thời huy động 02 phương tiện và thông báo cho 07 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Các thuyền viên tàu cá được cứu an toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên đã mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Cứu nạn tàu cá Hải Phòng đặc khu Bạch Long Vĩ tàu cá Bộ đội Biên phòng
Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã cứu thành 9 ngư dân trên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Tàu cá chở 17 thuyền viên gặp sự cố trên biển cần hỗ trợ

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin vụ việc một tàu cá bị sự cố, thả trôi trên biển, gần khu vực Côn Đảo.

3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

VOV.VN - Một vụ cháy tàu cá xảy ra trong đêm tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) làm 3 tàu cá bị hư hỏng.

An Giang chi ngân sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá

VOV.VN - Chiều 21/5, tại kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh An Giang, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đây là bước đi quyết liệt nhằm chung tay cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" IUU.

Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

