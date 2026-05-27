Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, như tin đã đưa, vào hồi 6h15 phút ngày 27/5/2026, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (sinh năm 1986, trường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc tàu HP 90666 TS gặp nạn.

Tàu HP 90666 TS do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng tiếp cận các nạn nhân tàu cá. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 03 tàu, cùng 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân, Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng. Đồng thời huy động 02 phương tiện và thông báo cho 07 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Các thuyền viên tàu cá được cứu an toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên đã mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.