Xuyên đêm cứu các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ vào bờ

Thứ Năm, 09:56, 28/05/2026
VOV.VN - Rạng sáng ngày 28/5, 6/11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. 5 thuyền viên còn lại đang được chăm sóc, tình hình sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi cứu nạn thành công toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tham mưu với lãnh đạo thành phố khẩn trương triển khai phương án tiếp nhận và cấp cứu y tế, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nạn nhân.

Theo đó, vào lúc rạng sáng ngày 28/5/2026, các lực lượng chức năng đã đưa 6/11 thuyền viên tàu HP 90666 TS cập cảng Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) an toàn. Trải qua nhiều giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, các nạn nhân được tiếp nhận trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, sức khỏe suy yếu...

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Hải Phòng (ngoài cùng bên phải) động viên ngư dân gặp nạn (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Ngay lập tức, 6/11 thuyền viên được xe chuyên dụng đưa thẳng vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tiến hành kiểm tra y tế toàn diện và chăm sóc phục hồi sức khỏe. 05 thuyền viên còn lại tình hình sức khỏe ổn định và đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế trên đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh).

Trước đó, theo tin đã đưa, vào hồi 6h15 phút ngày 27/5/2026, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin về việc tàu HP 90666 TS gặp nạn tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý. Lúc này, tàu đang trong hành trình từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, trên tàu có 11 người

Lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế ban đầu cho ngư dân (Ảnh: Biên phòng Hải Phòng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 03 tàu, với 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân, Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng; đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 07 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đến 18h30 phút cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên đã được tìm thấy và được đưa lên tàu an toàn.

Thời điểm hiện tại (sáng 28/5), nhờ được cấp cứu và chăm sóc y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của các thuyền viên đã tạm thời ổn định và đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: cứu nạn ngư dân ngư dân tàu cá gặp nạn
Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 1 ngày trên biển Quảng Trị

Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

