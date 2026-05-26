Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

Ngày 26/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa hỗ trợ cứu một ngư dân bị nạn trên biển.

Vào lúc 13h ngày 25/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Bon (sinh năm 1987, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận) về việc cứu vớt một ngư dân bị nạn trên biển. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Vọng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Trong lúc đi đánh bắt hải sản, ông Vọng bị rơi xuống biển.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Bon đang đánh bắt hải sản gần bờ phát hiện sự việc và khẩn trương cứu nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được cứu vào bờ an toàn, bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khỏe

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đã tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu, hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Hiện tại, sức khỏe của ông Nguyễn Tấn Vọng đã ổn định, tuy nhiên vẫn chưa liên hệ được với gia đình để phối hợp tiếp nhận. Đơn vị đang tiếp tục xác minh thông tin, hỗ trợ chăm sóc và phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm bàn giao người bị nạn về với gia đình.