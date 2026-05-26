Một ngư dân Cần Thơ bị nạn trên biển được cứu sống

Thứ Ba, 08:26, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ngư dân ở Cần Thơ bị rơi xuống biển khi đánh bắt hải sản đã được ngư dân gần bờ cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long hiện đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin để liên hệ gia đình nạn nhân.

Ngày 26/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa hỗ trợ cứu một ngư dân bị nạn trên biển.

Vào lúc 13h ngày 25/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Bon (sinh năm 1987, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận) về việc cứu vớt một ngư dân bị nạn trên biển. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Vọng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Trong lúc đi đánh bắt hải sản, ông Vọng bị rơi xuống biển.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Bon đang đánh bắt hải sản gần bờ phát hiện sự việc và khẩn trương cứu nạn nhân vào bờ an toàn.

mot ngu dan can tho bi nan tren bien duoc cuu song hinh anh 1
Nạn nhân được cứu vào bờ an toàn, bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khỏe

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đã tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu, hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Hiện tại, sức khỏe của ông Nguyễn Tấn Vọng đã ổn định, tuy nhiên vẫn chưa liên hệ được với gia đình để phối hợp tiếp nhận. Đơn vị đang tiếp tục xác minh thông tin, hỗ trợ chăm sóc và phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm bàn giao người bị nạn về với gia đình.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long ngư dân cứu hộ cứu nạn rơi xuống biển Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Giao Long tai nạn trên biển đánh bắt hải sản cứu người Cần Thơ ngư dân gặp nạn cứu ngư dân an toàn hàng hải tin tức miền Tây
Tin liên quan

Cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp ở đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 29/4, bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu hai ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

VOV.VN - Sáng 24/4, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

