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Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về tiến độ thành lập Đảng bộ Quân sự xã

Thứ Năm, 15:19, 05/11/2026
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VOV.VN - Tính đến ngày 5/11, đã có 50/93 xã, phường ở thành phố Đà Nẵng thành lập Đảng bộ Quân sự xã, tiến độ nhanh nhất trong cả nước. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến 12/11 tới, tất cả 93 xã phường đều thành lập Đảng bộ xã.

Sáng 5/11, Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Quân sự xã; đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự xã nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu.

Tính đến ngày 5/11, đã có 50/93 xã, phường ở thành phố Đà Nẵng thành lập Đảng bộ Quân sự xã, tiến độ nhanh nhất trong cả nước.

Đảng bộ Quân sự xã Thạnh Mỹ trực thuộc Đảng ủy xã, có 39 đảng viên, gồm 3 chi bộ trực thuộc. Ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã; Trung tá Nguyễn Phú Minh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự xã.

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Ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng trao quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ Quân sự xã không chỉ là yêu cầu kiện toàn tổ chức mà còn là bước phát triển quan trọng, tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng bộ mới thành lập phải nhanh chóng khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn nhiệm vụ.

Xã Thạnh Mỹ là địa bàn miền núi, địa hình rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Vì vậy, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân, dự bị động viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; chủ động rà soát địa bàn, xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt.

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Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Đảng ủy xã Thạnh Mỹ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự xã Thạnh Mỹ

Cùng với đó, Đảng bộ Quân sự xã coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp.

Qua đó, xây dựng Đảng bộ Quân sự xã Thạnh Mỹ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

CTV Quang Cường/VOV- Miền Trung
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