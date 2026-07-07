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Đà Nẵng thành lập Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim"

Thứ Ba, 17:52, 07/07/2026
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VOV.VN - Chiều 7/7, tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS thành phố.

Chiều 7/7, tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS thành phố. 

Tại buổi lễ công bố, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ tham gia Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần này. Trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, một công việc nhân đạo mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Da nang thanh lap Doi tim kiem hai cot liet si, thuc hien menh lenh tu trai tim hinh anh 1
Các đại biểu dự buổi lễ công bố
Da nang thanh lap Doi tim kiem hai cot liet si, thuc hien menh lenh tu trai tim hinh anh 2
Các đại biểu dự buổi lễ

Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 5 quản lý, điều hành toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung của “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên diện rộng, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật; tiến hành thận trọng, chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ với quyết tâm cao.

Da nang thanh lap Doi tim kiem hai cot liet si, thuc hien menh lenh tu trai tim hinh anh 3
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi Lễ công bố

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) nhanh chóng ổn định tổ chức, căn cứ hướng dẫn của các cơ quan chức năng xác định quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, địa phương; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

CTV Thanh Thư/VOV- Miền Trung
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